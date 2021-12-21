Губернатор Кузбасса попал в ДТП

Авария произошла во время поездки Сергея Цивилева на встречу с родственниками погибших на шахте «Листвяжная».

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ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева произошло сегодня в пять часов утра по московскому времени на трассе Кемерово-Новокузнецк. Произошла авария из-за сложных погодных условий.

В пресс-службе правительства Кемеровской области эту информацию подтвердили. Известно, что в результате аварии никто не погиб, хотя один из автомобилей выглядит изрядно помятым.

«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово-Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты „Листвяжная“ в городе Прокопьевск», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства Кузбасса.

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Пострадали три человека, пишут «Известия», но все они находятся в сознании и получили необходимую медицинскую помощь на месте аварии. Губернатор не пострадал и продолжил путь в другом автомобиле кортежа.

В минувшие выходные на АВТОВАЗе произошел взрыв.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, соцсети