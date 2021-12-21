Чтобы не зарывались: дилеров ограничат наценкой в 10% — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Чтобы не зарывались: дилеров ограничат наценкой в 10%

С таким предложением выступил Минпромторг, в ведомстве пояснили, что цена останется выгодной для продавцов.

Материалы по теме
От «рынка продавца» к «рынку покупателя» — такой еще будет? Опрос «За рулем»

Минпромторг РФ предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период максимального спроса, заявил агентству ТАСС источник в министерстве. Вопрос сейчас обсуждается с ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) и объединением автопроизводителей. Даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут вынуждены ограничивать наценку на новые автомобили 10%.

«Норма прибыли автопроизводителей — 5–6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7–10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», — отметил источник.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Сейчас, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры на фоне дефицита машин выходят из положения, добавляя неоправданно дорогие опции, без которых продавать авто отказываются.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Чтобы не зарывались: дилеров ограничат наценкой в 10%
— Я не совсем понимаю смысл этой истории. Наценка дилеров и есть наценка дилеров. У нас существует понятие максимальной цены перепродажи. Не РРЦ (рекомендованная розничная цена), а цена перепродажи, выше которой дилеры, по идее, не могут продавать автомобили. В отличие от западных коллег: там, если конъюнктура изменилась, машина стоит не $20 тыс., а $25 тыс., он просто стирает старую цену и пишет 25, а завтра — 30 и т.д.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

У нас такого дилер себе позволить не может. Поэтому, чтобы продать дороже, он вынужден (из-за нашего законодательства) навязывать аксессуары, услуги и т.д. О чем сейчас идет речь, о какой наценке, я не понимаю. Никто не может запретить дилеру продавать аксессуары! Может, покупатель сам хочет купить коврики, хочет получить страховку и т.д. Надо понимать, о чем идет речь. Если максимальная цена перепродажи плюс 10% и всё, тогда это фактически запрет на торговлю аксессуарами и допоборудованием, что тоже само по себе странно. Я, конечно, за ограничение цен, потому что ситуация сейчас очень плохая, и дилеры зажрались, но это рынок. Если по максимальной цене перепродажи сейчас торговать автомобилями, их просто сметут перекупы и начнут продавать по реальной цене, и тогда будут зарабатывать не дилеры, а перекупы. Рынок не обманешь!

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Наше новое видео
Лада Веста: масложор, бензин, проблемы с роботом, качество ЛКП
Kia Sorento 2022: Умнее меня
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров549Количество комментариев2
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: