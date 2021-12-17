Спрос на автомобили растет, а продажи падают. Как так?!

Спрос по-прежнему превышает предложение. Это касается и относительно недорогих машин, и тех, что подороже, и премиальных марок.

Комитет автопроизводителей Европейской ассоциации бизнеса подвел итоги автомобильного ноября: продажи новых легковых машин на российском рынке сократились на 20,4% по сравнению с ноябрем 2020 года. За месяц россияне купили 125 466 авто­мобилей.

За 11 месяцев реализовано 1 млн 439 тысяч машин — всего лишь на 6,9% больше, чем за тот же период 2020 года. Декабрь вряд ли будет лучше ­ноября.

Странно, правда? Люди бьются в истерике, желая купить новую машину, а продажи падают.

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А ничего удивительного. Спрос по-прежнему превышает предложение. Это касается и относительно недорогих машин, и тех, что подороже, и премиальных марок. И продавцы ведут себя как боги.

Все негативно влияющие на рынок факторы живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют — это сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы.

Дилеры обнаглели?

Зашел я в середине декабря в один автосалон, который торгует, в общем-то, народными автомобилями. Точнее, это до недавних пор они считались народными — с нынешними-то ценниками всё становится каким-то антинародным.

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Так вот, к стандартному прайс-листу на машину, которая мне приглянулась, приложена спецификация на аксессуары. То, что коврики продаются за отдельную плату, мы уже привыкли. Три резинки — две в ноги задних пассажиров и третья в багажник — оценены в 15 тысяч рублей. Ну, допустим. Но ведь коврики еще «установить» надо! Это ж надо открыть обе задние двери, затем поднять дверь багажника и только затем позитивно настроенные менеджеры заботливо смогут уложить ваши замечательные коврики. Стоимость услуги — 5700 рублей. Я не ошибся: за установку трех резиновых ковриков дилер берет 5700 рублей!

А еще в списке — дефлекторы, молдинги, сеточки и прочая ерунда, перечислять которую не так интересно. А вот финальные позиции — как контрольный выстрел в голову:

переносной 12‑вольтовый холодильник, 17 тысяч рублей;

детское кресло, 46 тысяч рублей;

велосипед, 90 тысяч рублей.

Предположим, холодильник пригодится многим: кому пивко к приезду на дачу охлаждать, а кому валидол хранить — без него теперь никуда.

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Но велосипед? Да за 90 тысяч? Может, его сразу в ПТС вписывают, вместе с автомобилем? А знаете, какова стоимость его установки? Десять тысяч рублей! Но куда же его можно установить? А, всё в порядке, нашел: багажник на крышу! Цена 23 тысячи, стоимость установки — 20 тысяч. Тоже «обязательная» опция.

Велосипед хоть как-то можно использовать, но детское кресло? Его куда? Хочешь купить новую тачку — заделай сначала ребенка? А вы знаете, сколько стоит установка детского кресла? Аж 23 тысячи рублей! Минута возни — 23 штуки на бочку!

Я вежливо откланялся. Однако покупает же кто-то автомобили с такими адовыми накрутками, ковриками и детскими креслами! У многих из вас в этой связи возникает другой вопрос: на какие шиши гуляем?

Кредит — движитель торговли

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Ответ банален до уровня телевизионной рекламы, которая уверяет, что на кредитах и кэшбэках можно жить припеваючи. Люди, окончательно потеряв голову, кредитуются и перекредитовываются. Именно этот финансовый инструмент является сейчас одним из движителей торгового механизма. И это не только тема двух столиц.

В регионах та же песня. Люди, которым едва хватает семейного бюджета, чтобы решить текущие вопросы — продукты, квартплата, обучение детей, одежонка, праздники — покупают автомобили за два миллиона! Как они думают за это расплачиваться — для меня загадка.

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И если вы считаете, что такая ситуация лишь на рынке новых автомобилей, то сильно ошибаетесь. Еще в октябре впервые в российской истории автомобили с пробегом обошли новые по количеству заявок на кредит. То есть даже на вторичку люди идут с кредитами!

Порадовать мне вас особо нечем. Нынешний дефицит автомобилей сохранится еще долго — как минимум до середины 2022 года. А может и дольше. Так что жить в ближайшее время мы по-прежнему будем по схеме «сегодня дороже, чем вчера — завтра дороже, чем сегодня». Поэтому я понимаю тех, кто берет кредиты. Понимаю и не отговариваю. Но лично я — пас. Берешь ведь чужие — и на время. А отдаешь свои — и навсегда.

До 1 млн рублей — вот сколько мы переплачиваем за новый автомобиль.

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