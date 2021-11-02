Больше всего жалоб на дилеров корейских марок. Видимо, потому, что у этих брендов численно больше клиентов.

Цена устанавливается в точке равновесия между предложением и платежеспособным спросом. (с)

Закон экономики

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Власти активно реагируют, когда внезапно повышаются цены на сахар, крупу и масло. Иногда вводят сдерживающие меры, особенно перед выборами. Проку от них немного — цены всё равно рано или поздно вырастут. Но, по крайней мере, продавцы крупы не навязывают наборы из мерной ложечки, сита для промывки и мышеловки.

А вот цены на автомобили и дополнительное оборудование государство совершенно не интересуют. И дилеры с момента появления дилеров в России, не стесняясь, продают коврики и защиту картера по цене в несколько раз выше рыночной. Но такого беспредела, как в этом году, мы ещё не видели. Купить популярную модель без некой доплаты в 10–25% к её стоимости почти невозможно. Понятие «скидка» фактически кануло в Лету — не ожидается даже изобилия традиционных акций по случаю конца года.

Не корысти ради

Минимум претензий к дилерам Лады — вазовские машины в большинстве продавали без дополнительных условий и накруток. Тем не менее, осенняя акция АВТОВАЗа «Гарантия рекомендованной розничной цены» всё равно вызывает уважение, хотя коснулась только части покупателей.

А больше всего жалоб — на дилеров корейских марок. Видимо, потому, что у этих брендов численно больше клиентов. Но возможность нарастить ценник используют продавцы всех ­популярных марок.

Если не считать человеческой жадности, основных причин происходящего две. Первая — оживление экономики после провального 2020 года. Вторая — дефицит новых машин, вызванный нехваткой электронных компонентов на конвейерах. Хотя по ассортименту автосалонов этого не сказать — по логике, должно не хватать машин именно в самых дорогих, нашпигованных электроникой комплектациях. А они есть.

Телефонные беседы с менеджерами дают идентичные результаты. Доступны любые массовые модели, кроме базовых комплектаций — их надо долго ждать. Сколько именно? Позвоните через месяц-другой, заводы сейчас их не выпускают. А лучше купите сегодня то, что есть.

Так, Polo за 999 900 рублей, указанные на сайте российского представительства Volkswagen, вы нигде не найдете. Теоретически возможная цена указана на другой странице — «Автомобили в наличии» — 1 099 900 рублей. Но и это не реальная цена, а «информация, носящая исключительно справочный характер». Потому что на машины в наличии таких цен нет, а есть 1 130 400 рублей за Polo в несложной комплектации Respect (1.6 MPI, МКП). Чуть позже обнаруживается, что эта цена действительна только при некоторых условиях: trade-in и оформлении в кредит. И вот уже 1 242 000 рублей. И заметим, что это без пакета «Комфорт», который вам обязательно предложат.

И на Polo дилеры накидывают сравнительно немного — плюс 100–250 тысяч в зависимости от комплектации. Иные марки с 250 тысяч «сверху» только стартуют.

Надежда только на судебный иск, но дело о компенсации и возмещении вы сможете возбудить лишь после завершения сделки

Борьба с мельницами

Можно ли надавить на дилера? Только если имел место факт нарушения Закона «О защите прав потребителей», запрещающего навязывать дополнительные товары и услуги, а тем более внезапно изменять цену или комплектацию автомобиля после заключения договора с клиентом.

Роспотребнадзор с весны завален жалобами на подобные случаи. И поясняет, что жалобы можно писать не только ему, а ещё производителю и в органы внутренних дел. Оперативной реакции, скорее всего, не будет — и дилер всё равно не продаст вам машину по «рекомендованной цене». А потому надежда только на судебный иск, но дело о компенсации и возмещении вы сможете возбудить только после завершения сделки, если договор был исполнен с какими-либо нарушениями.

Упоминание в беседе с менеджером статьи 16.2 Закона обычно приводит к тому, что автомобиля «по этой цене» не оказывается в наличии. Разумеется, его можно заказать. Только придется ждать — «мы вас известим о его поступлении». Пока не заключен договор и не внесена предоплата, жаловаться куда-либо, судя по всему, пустая затея. По закону, дилер вправе назначать любые цены, какие ему придут в голову — если цена перепродажи не превышает ту, что назначил производитель.

Многие салоны уже учли, что уламывание на коврики и парктроник бесит нервных клиентов, и заранее оснащают базовую машину всем, что они хотели бы продать вместе с ней. Плюс 200 тысяч к ценнику. В этом случае покупателю придраться вообще не к чему: не нравится — не бери, а другой машины нет.

Дилеры честно и прямо объясняют, почему так. На одну машину есть два покупателя — первый не хочет платить за «допы», второго это устраивает. Нет никакого смысла продавать дешевле, когда можно продать дороже. Нормальный звериный оскал капитализма, то есть, простите, свободный рынок. Мы ведь и сами норовим сбыть свою старую машину по более выгодной для нас цене. Всем надо содержать семью и кормить детей, даже таким «бесчеловечным негодяям», как дилеры.

Стратегия развода Материалы по теме Топ-5 популярных моделей: их реальная цена у дилеров Похоже, рынок новых машин идет к тому, что скоро их будет вообще невозможно купить: а) за наличные и б) без взятия какого-либо кредита. Такой подход противоречит статье 16.2 Закона «О защите прав потребителей» и статье 14.8 КоАП, предусматривающей наказания для продавцов, не способных обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов. Но если покупатель вроде как добровольно согласился брать кредит и всё оплачивать картой, то наказать дилера не получится. Чем они и пользуются. К кредиту, как правило, неотделимо привязывают каско по невыгодным тарифам, а в некоторых случаях ещё что-нибудь наподобие двухлетней программы технической поддержки на дорогах тысяч за 200 рублей. При этом кредит можно взять только у определенного банка, а каско — только у определенной страховой компании, что тоже противоречит законам. Всё это отличные поводы для вмешательства Федеральной антимонопольной службы, но она слишком увлечена контролем цен на масло и сахар.

Как сберечь шкуру

Экономисты заверяют, что автомобильный рынок вернется в нормальное допандемийное состояние. Но нескоро. В лучшем случае — к середине 2022 года. К тому моменту машины подорожают ещё, и неизвестно насколько. Так что, по большому счету, надо искать затейливые способы купить новую машину по адекватной цене.

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Первый — использовать онлайн-продажи, которые практикуют почти все производители, реализуя часть автомобилей без посредничества дилера и в фиксированных комплектациях. Путь ничего не гарантирует, поскольку так продают слишком мало машин — желающих намного больше. Да и дилеры научились перехватывать даже онлайн-покупателей.

Второй — методично обзванивать дилеров в других городах. В первой половине года, например, дилеры Татарстана работали намного более корректно, чем многие другие. Toyota Camry и Hyundai Santa Fe у них были на 200–500 тысяч дешевле, чем в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и Нижнем Новгороде.

Разница в ценах на одну и ту же комплектацию есть и сейчас. Для машин бюджетного сегмента она составляет 50–150 тысяч рублей. Да, придется ехать в другой регион, но расходы на поездку компенсируются экономией при покупке.

И третий способ — отказаться от покупки модели желаемой марки в пользу той, которая торгует по приемлемым ценам. Правда, как поведут себя дилеры этой честной марки, обнаружив, что на их товар неожиданно оживился спрос? Мы знаем, как…

Дилерские накрутки на некоторые модели, по состоянию на октябрь 2021 года: