К «Матрице»: Мерседес представил G-класс в 12-метровой красной таблетке — журнал За рулем

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К «Матрице»: Мерседес представил G-класс в 12-метровой красной таблетке

Это было сделано специально для премьеры фильма «Матрица: воскрешение» в США. Немецкий автопроизводитель преподнес гостям особый сюрприз.

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Автопроизводитель решил заключить Mercedes-AMG G 63 в красную пилюлю длиной 12 и высотой 3,5 метра и поместил ее перед кинотеатром. Таблетка — отсыл к выбору главного героя Нео: принять синюю таблетку и жить в блаженном неведении или принять красную и посмотреть на реальный мир (или, как Морфеус выразился в первом фильме, выяснить, насколько глубока кроличья нора), где машины стремятся истребить людей, а последние сопротивляются как в реальном, так и в виртуальном мире.

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К «Матрице»: Мерседес представил G-класс в 12-метровой красной таблетке

«G-класс и красная таблетка хорошо сочетаются друг с другом. Оба выступают за свободу, индивидуальность и самоопределение», — сказал доктор Эммерих Шиллер, генеральный директор Mercedes-Benz G GmbH.

Внедорожник, окрашенный в серый цвет Selenite Grey, участвует в динамичной сцене погони в фильме. G 550 используется главными персонажами фильма, Нео (Киану Ривз и Тринити (Кэрри-Энн Мос), чтобы избежать Матрицы.

«Mercedes-Benz — востребованный партнер киноиндустрии как на национальном, так и на международном уровне», — отмечает Шиллер. Он говорит, что производитель около 20 лет сотрудничает с Warner Bros, кино позволяет осуществлять эмоциональную связь между брендом и продуктом, а также в определенной степени помогает войти в историю.

К «Матрице»: Мерседес представил G-класс в 12-метровой красной таблетке

Видео: YouTube

Фото: Mercedes-Benz

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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