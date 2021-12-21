Госпрограмму льготного автокредитования продлят в 2022 году

Скорее всего, решение об этом представят весной.

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Решение по продлению программы льготного автокредитования Минпромторг примет на границе первого и второго кварталов 2022 года. Сейчас все средства направляются на стимулирование локализации, сообщил агентству ТАСС источник в Минпромторге.

Уже запущено около 35 проектов локализации различных систем. Стоит задача локализовать максимум категорий промышленных товаров — с учетом всех изменений стоимость рабочей силы в автопроме в России сегодня меньше, чем в Китае, примерно на 30%. И ресурсы здесь тоже дешевле, в том числе электричество.

В 2023 году на льготные автокредиты планируется направить 13,3 млрд рублей, в 2024 году — 13,6 млрд рублей. При этом на льготный автолизинг в 2022 году могут выделить 4,87 млрд рублей, а в 2023 и 2024 годах — по 5 млрд рублей.

Зимой большинство банков приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку лимит бюджетных денег на эти программы был исчерпан.

Справка

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В льготном автокредитовании действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним можно получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля, произведенного в России и стоимостью до 1,5 млн рублей. Также льготный автокредит доступен медработникам государственных учреждений, семьям с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и гражданам, сдавшим свои автомобили старше шести лет в trade-in.

Как понять, что условия автокредита невыгодны? Об этом здесь.

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