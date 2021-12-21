Вам будет грозить лишение свободы (в случае принятия закона), если вы совершили эти нарушения повторно.

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За ряд нарушений, совершенных повторно, планируют наказывать лишением свободы на два года. Соответствующий законопроект в нижнюю палату Государственной думы внесла группа депутатов, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Документ уже опубликован в электронной базе Госдумы. Если проект станет законом, два года лишения свободы будут грозить за т.н. злостное (читай — повторное) нарушение некоторых серьезных пунктов ПДД.

Лишением свободы на 2 года хотят наказывать за повторные нарушения:

Превышение скорости на 60–80 км/ч;

Превышение скорости на 80 км/ч и более;

Выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути (за исключением объезда препятствия).

Мера в виде двух лет лишения свободы предусматривается, если одно из вышеуказанных нарушений совершено «лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно (ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ)», — говорится в документе.

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Однако есть важное исключение: «диспозиция проектируемой статьи предусматривает исключение в отношении нарушений правил дорожного движения, зафиксированных средствами автоматической фиксации», — пишет источник со ссылкой на авторов законопроекта.

Уточняется, что два года за вышеуказанные деяния будут считаться максимальным наказанием, но к нему добавляется лишение права занимать высокие должности и вести определенную деятельность сроком до трех лет.

А могут ли наказать за езду на автомобиле с МКП? Да, и вот в каком случае.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС