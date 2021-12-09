За езду на машине с механикой могут наказать на 15 тыс. рублей

Водителей, которые обучались и сдавали экзамен на права на автомобиле с автоматом, а поехали на авто с механикой, ждет наказание. Об этом в Telegram-канале написал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.
Он напомнил, что обучение на механику и автомат отличается, и после обучения на автомате в водительском удостоверении в графе «особые отметки» будет стоять отметка АТ (automatic transmission).
«Поехать с такой отметкой на механике — нарушение, за что грозит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП). Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — написал эксперт.
Между тем, доля машин с автоматом с каждым годом становится все больше и в 2021 году достигла 66%, установив новый рекорд, год назад этот показатель составлял 62,5%, такие данные приводит агентство «Автостат».
В последние пять лет данный показатель стабильно превышает 50%, таким образом, авто с МКП постепенно «вымываются» с рынка.
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