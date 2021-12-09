За езду на машине с механикой могут наказать на 15 тыс. рублей

В случае, если водитель сдавал на права на автомате, а поехал на механике, его оштрафуют за «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Материалы по теме Водителей разделят на любителей и профессионалов

Водителей, которые обучались и сдавали экзамен на права на автомобиле с автоматом, а поехали на авто с механикой, ждет наказание. Об этом в Telegram-канале написал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

Он напомнил, что обучение на механику и автомат отличается, и после обучения на автомате в водительском удостоверении в графе «особые отметки» будет стоять отметка АТ (automatic transmission).

«Поехать с такой отметкой на механике — нарушение, за что грозит штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП). Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — написал эксперт.

Между тем, доля машин с автоматом с каждым годом становится все больше и в 2021 году достигла 66%, установив новый рекорд, год назад этот показатель составлял 62,5%, такие данные приводит агентство «Автостат».

В последние пять лет данный показатель стабильно превышает 50%, таким образом, авто с МКП постепенно «вымываются» с рынка.

В России собираются ужесточить наказание на подделку прав.



«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: Depositphotos