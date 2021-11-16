В России ужесточат наказание за подделку прав

А также хотят расширить полномочия Генпрокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, ведущих продажу водительских удостоверений.

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В Генпрокуратуру обратился зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. В своем письме он отметил, что наказание за подделку прав сейчас относительно мягкое, и существует много сайтов, предлагающих их купить.

Депутат сообщил о восьми интернет-сайтах, на которых сегодня ведется незаконная торговля водительскими удостоверениями, пишут «Известия». Владельцы порталов предлагают не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней. И стоят фальшивые права относительно недорого — всего 25 тыс. рублей.

Парламентарий пояснил, что предлагать и давать возможность не обучаясь купить права, сесть за руль, а потом разъезжать по дорогам — преступление. Такой «водитель» несет реальную опасность. А его могут всего лишь оштрафовать.

Законодательство сегодня слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой: согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ, виновные в изготовлении фальшивок наказываются ограничением или лишением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Использование фальшивого документа по этой статье наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Также для тех, кто ездит по поддельным правам, предусмотрена ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством») — им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же будет пойман водитель, лишенный права управления транспортным средством, то его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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У всех на виду ведется торговля противозаконным товаром и рекламируется способ, как нарушить закон, отмечает депутат. И ни под одни параметры запрещенной информации такие сайты не попадают: ни экстремисты, ни фейкньюс, ни группы смерти — хотя по факту, очевидно, они именно таковыми и являются.

Эксперты говорят, что права-пустышки существуют до первой качественной проверки, ведь базы данных ГИБДД имеют очень хорошую защиту, и внести туда фальшивые данные никакие хакеры не могут.

Причина же, по которой люди покупают права, в том, что официальное их получение — дело хлопотное. При честном обучении в автошколе документ обойдется дороже, чем при покупке у мошенников.

Минюст подготовил проект нового КоАП, добавив туда новые нормы и штрафы.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС