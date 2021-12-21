Производителей электроники автопромышленность не интересует совершенно, и спасать ее без палки они не будут.

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Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) поделились с читателями «За рулем» результатами исследования причин столь затяжного кризиса микрочипов, который наблюдается только в автопромышленности — ни гаджетов, ни телевизоров, например, он не коснулся.

Как начался дефицит полупроводников

Во время межгосударственного локдауна 2020 года многие производители снизили объемы производства и отменили часть заказов. Производители полупроводников тут же перенаправили продукцию производителям мобильных телефонов, которые оказались дальновиднее.

Решающим фактором стала сильная централизация рынка. В Азии сегодня находится примерно 2/3 всех заводов, производящих полупроводники. Только на долю TSMC и Samsung приходится около 75% мирового рынка. Такой «перекос» не позволяет остальным участникам производственных цепочек адаптировать их под изменившиеся условия: они все находятся в позиции зависимых.

Автопром кассу не делает

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Беда с полупроводниками кажется огромной только в автомобильной отрасли. Если брать все объемы продаж полупроводников, то на долю автомобильных чипов приходится менее 10%. У гиганта TSMC автомобильные чипы умещаются в 3% заказов. Поэтому насытить авторынок для производителей электроники — не первостепенная задача. Им интереснее снабжать рынки мобильных телефонов, компьютеров и так называемого интернета вещей — умной бытовой техники.

Авточипы — самые отсталые

Еще один важный нюанс кроется в особенностях электроники для автомобилей. Технологии ее производства находятся на шаг позади остальных рынков сбыта, потому требуют дополнительных средств на содержание отдельных линий сборки.

Кто на авторынке страдает сильнее

Это представительские сегменты. Электроники в машинах премиального класса несравнимо больше. Некоторые производители уже пересмотрели комплектации ряда моделей и предлагают их упрощенные варианты, лишенные некоторых базовых опций (например, мультимедийных систем). Часто недоступными оказываются некоторые модификации фар, панорамные крыши, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора, пневмоподвеска, а также дисплеи и даже беспроводная зарядка.

Рост цен. Снова

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Азиатский рынок на время получил преимущество в виде мощного рычага, с помощью которого он по своему желанию выкидывает на рынок партию электроники, а «узкое место» в недостаче компонентов обосновывает любой рост цен.

Так, уже осенью TSMC анонсировал зимнее повышение цен: на 20% подорожают микросхемы «попроще» и на 10% — более современные варианты. Свои ценники уже переписал и другой полупроводниковый гигант Samsung Electronics.

Интересно, что представители TSMC неоднократно называли масштабы кризиса надуманными, заявляя, что нехватка чипов вызвана желанием некоторых на этом заработать. По этой версии получается, что между конвейером с электроникой и автомобильными заводами действует глобальный клан перекупщиков, встроенных в производственные цепочки для спекуляции на фоне искусственно созданной нехватки.

Крест на развитии

Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов приведет к сокращению производства автомобилей на 7–9 млн машин по итогам 2021 года. Это, в свою очередь, эффектом домино перейдет на все сферы автомобильного бизнеса. И, как это бывает, самые крупные дыры несходящейся экономики закроет своими деньгами покупатель.

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Перспектива повторения сценария 2021 года в 2022-м уже нашла отражение в финансовых отчетах мировых аналитиков. Так, глава BMW Оливер Ципс солидарен с неутешительными прогнозами на весь 2022 год. Специалисты JPMorgan увидели перспективы оздоровления рынка ближе к середине 2023 года. Со стороны некоторых концернов (например, Daimler AG) озвучен прогноз дальше 2023 года, до конца которого производители не смогут сократить увеличившееся время ожидания своих машин клиентами. Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс считает, что «узкое место» нехватки полупроводников не решится простым возвращением к прежнему объему производства. Меняющийся мир с увеличением его компьютеризации требует все больше микросхем, поэтому количество мощностей электроники должно быть кратно больше в разы.

Однако ослабление кризиса электроники не только в 2022-м, но и даже по окончании 2023 года руководитель отдела полупроводниковой промышленности Deloitte Брэндон Кулик слишком оптимистичным считает прогнозом. По его словам, дефицит будет продолжаться бесконечно.

Положение российского рынка

Будущее российского рынка микрочипов находится в более зависимом положении, чем европейского. По оценкам аналитиков, доля полупроводников, произведенных в РФ, не превышает и 0,5% от общемирового объема, причем речь идет о так называемых экстремальных версиях электроники, рассчитанной не для машин или телефонов, а для военных нужд. Что касается конкретно автомобильной электроники, то 90% необходимых полупроводников у нас — завозные.

В недавнем интервью замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что мировой дефицит автоэлектроники формирует возможности для создания в России собственных производств. Так, в начале декабря предложение разместить производство электронных автокомпонентов на территории особой экономической зоны «Тольятти» было озвучено губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

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Очевидно, что для решения этого вопроса важны инвестиции. А инвестиции любят долгие прогнозы, которые отрасль дать не может. Государственная помощь пока не сформулирована в конкретную инициативу. Можно предположить, что проблемы с полупроводниками в нашей стране решатся только как следствие общего выхода из кризиса мировой автоотрасли в 2030 году. До этого мы, вероятнее всего, будем находиться в позиции догоняющих.

Тем временем в автопроме начинается новый дефицит — сплавов.

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