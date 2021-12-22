УАЗы подорожали в новом модельном году — журнал За рулем

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УАЗы подорожали в новом модельном году

При этом стоимость автомобилей 2021 модельного года не изменилась.

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Всю осень УАЗ планомерно повышал стоимость своих автомобилей. и последнее повышение в ноябре составило сумму 30–50 тыс. рублей. Сейчас в прайсах появился новый, 2022 модельный год, и цены сразу выросли. Коммерческое семейство СГР, а также все внедорожники из пассажирской линейки УАЗ подорожали на 25–30 тыс. руб. (1,8–2,6%), сообщает сайт «Цена Авто».

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Рекомендованные цены автопроизводителя теперь выглядят так:

  • Семейство СГР («буханка» и модификации) — от 1 005 000 рублей (+25 тыс.)
  • Хантер — от 1 047 000 рублей (+25 тыс.)
  • Патриот — от 1 164 000 рублей (+30 тыс.)
  • Пикап — от 1 189 000 рублей (+25 тыс.).

При этом следует понимать, что цены дилеров в автосалонах могут существенно отличаться благодаря установленному допоборудованию.

По данным AEB, в ноябре продажи автомобилей УАЗ снизились на 25%, до 3070 штук, за 11 месяцев было продано 28 945 автомобилей УАЗ (минус 2% к АППГ).

Фото: Depositphotos

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