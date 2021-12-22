Renault представила Logan на метане

Заказать такие автомобили можно будет в официальных дилерских центрах Renault в начале 2022 года.

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Renault Россия совместно с группой компаний «АТС» разработала версию седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л.с.) и механической коробкой передач. Битопливная версия позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. 90-литровый баллон с метаном установлен в багажном отделении, а штатный 50-литровый бензобак остался на прежнем месте, таким образом суммарный запас хода на двух видах топлива может превышать 1000 км.

Запуск двигателя происходит на бензине, после чего автомобиль автоматически переключается на газ. Когда газ заканчивается, двигатель также автоматически переключается на бензин. Переключить мотор с одного вида топлива на другой можно также нажав кнопку на передней панели. Около нее находятся светодиоды, сигнализирующие о запасе газа на борту.

При работе на сжатом природном газе до 3 раз снижаются расходы на топливо. Версия будет особо востребована для коммерческих перевозок и корпоративным сектором.

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На Logan CNG действует гарантия (три года или 100 тысяч километров), при этом нет необходимости регистрировать газовое оборудование в паспорте транспортного средства. Новинка прошла весь необходимый комплекс стендовых и ресурсных (дорожных) испытаний.

Битопливный Logan предложат в комплектации Life с аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений и двумя подушками безопасности.

Выпускать автомобили на компримированном природном газе (CNG) будут в Тольятти.

Фото: Renault