На чем мог бы ездить Дед Мороз: наши предположения

Неужели красный внедорожник, способный увеличиваться в размерах?

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У российских водителей узнали, на каком авто, по их мнению, мог бы передвигаться главный волшебник страны — Дед Мороз. В качестве идеального автомобиля для него россияне чаще всего называли крупный внедорожник, на котором он сможет преодолевать самые глубокие сугробы, — этому варианту отдали предпочтение 34% опрошенных, показало исследование СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн. На втором месте по популярности (29%) большой фургон — в нем поместятся все подарки. На третьем- пикап (10%).

Удобство, комфорт

Но одной только высокой проходимости или вместительности недостаточно: 54% опрошенных отметили, что в автомобиле Деда Мороза должны быть мягкие и удобные сиденья, а также новейшая мультимедиасистема с хорошим навигатором (51%) и мощный силовой агрегат (46%).

Транспортное средство волшебника нуждается в раскладывающихся «в пол» задних сидениях для комфортного сна дедушки между доставками (34%) и надежной сигнализацией — 32% (добра-то много!). Раз уж автомобиль сказочный, он должен уметь увеличиваться в размерах под количество подарков, так считает 41% респондентов, разгоняться до скорости света — 40% и, конечно же, летать — 39% (в вопросах был доступен множественный выбор).

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Цвет, страна-изготовитель

45% респондентов считают, что автомобиль должен быть красного цвета, за белый проголосовали только 19% респондентов. По поводу подарков: 38% опрошенных считают, что перевозить он их должен в багажнике, 21% — что подарки должны лететь следом за автомобилем, а 20% предполагают, что в салоне места будет достаточно.

И из какой же станы должен быть автомобиль? 53% респондентов высказались в пользу машины зарубежного бренда (у дедушки должен быть широкий выбор), а 47% — что автомобиль должен быть российского производства, на иностранном пусть катается Санта-Клаус.

Своими соображениями поделились 3000 россиян со всей страны, исследование проводилось в декабре 2021 года.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС