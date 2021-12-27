Infinity SUB: низкие частоты без компромиссов

на правах рекламы

В 2021 году Компания HARMAN представила в России обновление линейки автомобильных сабвуферов Infinity: Kappa 83WDSSI, Kappa 103WDSSI и Kappa 123WDSSI — 8-,10- и 12-дюмовые модели соответственно.

Компактные размеры и запатентованная технология выбора сопротивления SSI (Selectable Smart Impedance) позволят с легкостью дополнить любую штатную аудиосистему автомобиля мощными и напористыми басами в лучших традициях бренда.

Тандем из прочного стекловолоконного диффузора и мягкого эластичного длинноходного подвеса гарантирует максимальную плотность и точность в воспроизведении низких частот без искажений. Для продолжительной работы на предельных значениях мощности в конструкции динамиков используется запатентованная система воздушного охлаждения электромагнитной катушки, не требующая дополнительного питания.

В отличие от привычных двухобмоточных сабвуферов с возможностью выбора сопротивления, в Infinity Kappa используется технология SSI, состоящая из трех секций по 6 Ом с возможностью подключения их параллельно для получения суммарного сопротивления 2 Ом или в комбинации 2 параллельно и одна последовательно для 4 Oм. Такая схема заметно расширяет возможности настройки аудиосистемы автомобиля. Низкие резонансные свойства жесткого диффузора из стекловолокна нивелируют паразитные артефакты при работе под максимальной нагрузкой и позволяют получить плотный и напористый бас без искажений.