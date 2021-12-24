В данный момент законопроект находится уже в Совете Федерации.

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Уголовный кодекс Российской Федерации скоро пополнится новой статьей 2642, в которой будет прописана уголовная ответственность и огромные штрафы за повторное нарушение правил дорожного движения водителями, а также лицами, лишенными прав.

Речь идет о таких нарушениях, как повторное превышение скорости на 60 и более километров в час, а также повторный выезд на полосу встречного движения.

«В 2020 году по части 4 статьи 12.9 КоАП РФ было возбуждено 440 435 дел об административных правонарушениях, по части 5 статьи 12.9 КоАП РФ — 58 959 дел, по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 596 885 дел. За повторные вышеперечисленные правонарушения в 2020 году по части 7 статьи 12.9 КоАП РФ было возбуждено 202 142 дела об административных правонарушениях, по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ — 44 850 дел. Данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей», — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Чтобы пресечь повторные нарушения правил, предлагается введение штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

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Также предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

«Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создаст условия для уголовно-правового противодействия нарушениям правил дорожного движения лицами, уже подвергнутыми административному наказанию и лишенными права управления транспортными средствами», — считают авторы законопроекта.

А могут ли наказать за езду на автомобиле с МКП? Да, и вот в каком случае.

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