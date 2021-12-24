17 продуктов «Газпром нефти» вошли в рейтинг лучших товаров России

В рейтинг «100 лучших товаров России» попали топливо, битумные материалы, масла и нефтехимия компании.

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Эксперты рейтинга «100 лучших товаров России» оценивали конкурсную продукцию по нескольким десяткам характеристик, включая технологичность, безопасность производства, экологичность и энергоэффективность. На итоговый рейтинг также влияли отзывы потребителей.

В результате 17 видов высокотехнологичной продукции «Газпром нефти» вошли в число лучших товаров России в 2021 году.

Традиционно наибольшее представительство в рейтинге у продукции Омского нефтеперерабатывающего завода (12 дипломов). Разработанное специалистами Омского НПЗ «Газпром нефти» низкосернистое топливо для морских судов получило почетный знак «Золотая сотня». Это наивысшая награда рейтинга, которую присваивают качественным продуктам.

Лауреатами конкурса также стали дорожные битумы и полимерно-битумные вяжущие «Газпром нефти», которые применяют при строительстве дорог с высокой интенсивностью движения, таких как М-11 «Нева». Наград также удостоено дизельное, авиационное и судовое топливо.

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Пять позиций в федеральном рейтинге заняли масла под брендом Gazpromneft, выпускаемые на Омском заводе смазочных материалов. Это всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, индустриальные масла для гидравлических систем, цепных механизмов, высокооборотных электродвигателей и промышленного оборудования.

Для потребителей победа в конкурсе — хороший источник информации о тех производителях, кто, несмотря ни на какие экономические трудности, работает и выпускает качественную продукцию.

От правильно подобранного моторного масла зависят надежность и ресурс двигателя. В зимний период — особенно.

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