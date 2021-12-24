17 продуктов «Газпром нефти» вошли в рейтинг лучших товаров России — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

17 продуктов «Газпром нефти» вошли в рейтинг лучших товаров России

В рейтинг «100 лучших товаров России» попали топливо, битумные материалы, масла и нефтехимия компании.

Материалы по теме
Как выбрать моторное масло: 6 вопросов, чтобы определиться

Эксперты рейтинга «100 лучших товаров России» оценивали конкурсную продукцию по нескольким десяткам характеристик, включая технологичность, безопасность производства, экологичность и энергоэффективность. На итоговый рейтинг также влияли отзывы потребителей.

В результате 17 видов высокотехнологичной продукции «Газпром нефти» вошли в число лучших товаров России в 2021 году.

Материалы по теме
Сколько мы простоим в пробках — 2 прогноза на 2022Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуМожно ли зарабатывать на мусоре? Запросто!

Традиционно наибольшее представительство в рейтинге у продукции Омского нефтеперерабатывающего завода (12 дипломов). Разработанное специалистами Омского НПЗ «Газпром нефти» низкосернистое топливо для морских судов получило почетный знак «Золотая сотня». Это наивысшая награда рейтинга, которую присваивают качественным продуктам.

Лауреатами конкурса также стали дорожные битумы и полимерно-битумные вяжущие «Газпром нефти», которые применяют при строительстве дорог с высокой интенсивностью движения, таких как М-11 «Нева». Наград также удостоено дизельное, авиационное и судовое топливо.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Пять позиций в федеральном рейтинге заняли масла под брендом Gazpromneft, выпускаемые на Омском заводе смазочных материалов. Это всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, индустриальные масла для гидравлических систем, цепных механизмов, высокооборотных электродвигателей и промышленного оборудования.

Для потребителей победа в конкурсе — хороший источник информации о тех производителях, кто, несмотря ни на какие экономические трудности, работает и выпускает качественную продукцию.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Как понять, что тормозные колодки (и диски) пора менять
Новый Range Rover: такой консерватизм вам понравится!
Лада Веста из парка «За рулем»: отвечаем на вопросы читателей (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров670
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: