Автомобиль разорвало пополам, а водитель ушел пешком

В аварии Chevrolet Corvette попал под «тоталь» и восстановлению не подлежит, а вот водитель ушел с места ДТП самостоятельно, и иначе как рождественским чудом это не назовешь.
Это случилось в Розвилле (штат Калифорния, США) — синий Corvette врезался в дерево, стоящее на разделительной полосе. Водитель набрал высокую скорость, засмотрелся на дерево и не справился с управлением, написано в отчете полиции.
Большая часть машины оказалась на аварийной полосе, а отлетевшая передняя находилась в нескольких метрах от нее по центру и смотрела в противоположном направлении. Несмотря на жесткую аварию, которая привела к затору транспорта, каркас безопасности автомобиля уцелел, штатные системы сработали четко, поэтому водитель не пострадал.
На кадрах, сделанных с дрона и опубликованных на YouTube через день после аварии, видны последствия ДТП, когда аварийные службы расчищали дорогу от мусора.
- Видео аварии, когда водитель и пьян, и под «веществами».
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Фото: Depositphotos