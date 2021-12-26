Автомобиль разорвало пополам, а водитель ушел пешком

Что это — чудо или удачно продуманная система безопасности автомобиля?

В аварии Chevrolet Corvette попал под «тоталь» и восстановлению не подлежит, а вот водитель ушел с места ДТП самостоятельно, и иначе как рождественским чудом это не назовешь.

Это случилось в Розвилле (штат Калифорния, США) — синий Corvette врезался в дерево, стоящее на разделительной полосе. Водитель набрал высокую скорость, засмотрелся на дерево и не справился с управлением, написано в отчете полиции.

Большая часть машины оказалась на аварийной полосе, а отлетевшая передняя находилась в нескольких метрах от нее по центру и смотрела в противоположном направлении. Несмотря на жесткую аварию, которая привела к затору транспорта, каркас безопасности автомобиля уцелел, штатные системы сработали четко, поэтому водитель не пострадал.

На кадрах, сделанных с дрона и опубликованных на YouTube через день после аварии, видны последствия ДТП, когда аварийные службы расчищали дорогу от мусора.

Фото: Depositphotos