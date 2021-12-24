В Токио представят новую версию Нивы — журнал За рулем

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В Токио представят новую версию Нивы

После чего ее начнут продавать в Стране восходящего солнца под названием Vlada 4х4.

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Владивостокская компания Sumotori Group начинает экспортировать в Японию Lada Niva Legend, но не в стоковой, а в особой версии, разработанной специально для японского рынка.

Чем именно внедорожник будет отличаться, глава компании Виталий Веркеенко не уточнил, но уже скоро мы это узнаем, так как премьера автомобиля назначена на 14 января 2022 года.

В Токио представят новую версию Нивы

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Стоит ли ожидать правое расположение рулевого управления? На опубликованном фото его не видно. Возможно, есть ряд доработок, не связанных с конструкцией Нивы. То есть 1,7-литровый двигатель, 5-ступенчатая механика и раздатка с системой полного привода останутся неизменными.

  • А вот Нива, на которой не стыдно ездить.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Sumotori Group

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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