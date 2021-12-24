В Токио представят новую версию Нивы

После чего ее начнут продавать в Стране восходящего солнца под названием Vlada 4х4.

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Владивостокская компания Sumotori Group начинает экспортировать в Японию Lada Niva Legend, но не в стоковой, а в особой версии, разработанной специально для японского рынка.

Чем именно внедорожник будет отличаться, глава компании Виталий Веркеенко не уточнил, но уже скоро мы это узнаем, так как премьера автомобиля назначена на 14 января 2022 года.

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Стоит ли ожидать правое расположение рулевого управления? На опубликованном фото его не видно. Возможно, есть ряд доработок, не связанных с конструкцией Нивы. То есть 1,7-литровый двигатель, 5-ступенчатая механика и раздатка с системой полного привода останутся неизменными.

А вот Нива, на которой не стыдно ездить.

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Фото: Sumotori Group