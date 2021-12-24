В Токио представят новую версию Нивы

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Владивостокская компания Sumotori Group начинает экспортировать в Японию Lada Niva Legend, но не в стоковой, а в особой версии, разработанной специально для японского рынка.
Чем именно внедорожник будет отличаться, глава компании Виталий Веркеенко не уточнил, но уже скоро мы это узнаем, так как премьера автомобиля назначена на 14 января 2022 года.
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Стоит ли ожидать правое расположение рулевого управления? На опубликованном фото его не видно. Возможно, есть ряд доработок, не связанных с конструкцией Нивы. То есть 1,7-литровый двигатель, 5-ступенчатая механика и раздатка с системой полного привода останутся неизменными.
Фото: Sumotori Group