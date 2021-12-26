Ищите юриста? Он приедет сам — на ГАЗели — журнал За рулем

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Ищите юриста? Он приедет сам - на ГАЗели

Теперь есть специальная модификация - мобильный офис юриста. Помощь населению будет бесплатной.

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Горьковский автозавод выпустил «ГАЗель Next» в специальной модификации — это мобильный офис для оказания юридической помощи. 30 таких автомобилей, произведенных по заказу Минюста России, отправились в 30 регионов россии. Образованные Региональные Госбюро, используя эти машины, будут оказывать правовую помощь в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, причем помощь эта будет совершенно бесплатной, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Мобильный пункт юридической помощи «ГАЗель NEXT» — это настоящий кабинет, рассчитанный на автономную работу. Внутри имеются рабочая зона персонала и зона для приема граждан. Салон оснащен удобной мебелью для хранения документов и вещей операторов, есть возможность подключить оргтехнику.

Ищите юриста? Он приедет сам — на ГАЗели

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Для салона предусмотрены кондиционер и автономный отопитель, так что комфортная работа в любой сезон не должна стать проблемой. В помощь маломобильным гражданам имеется система откидных ступеней. Кроме того, машина оснащена бактерицидным облучателем для поддержания чистоты воздуха. Помимо работы с гражданами, машины могут использоваться во время ЧС, если нужно быстро выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь.

Ищите юриста? Он приедет сам — на ГАЗели

Подготовку этих машин инициировали в Правительстве: в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда денег на закупку таких передвижных мобильных комплексов. Планируется, что в следующем году машинами будут обеспечены все субъекты РФ.

  • А вывезут ли машины «ГАЗель Next» каждодневную жесткую эксплуатацию? Рассказывает владелец компании с парком в 1,5 тысячи машин.
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Фото: Группы ГАЗ

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (34)

ГАЗ 2010 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

комфортный салон, простота в управлении

Недостатки:

ЛКП

Комментарий:

Доброго времени суток. Поделюсь Своим опытом с некстом. Машина отличная. Динамика хорошая. Поле обкатки стала еще лучше. Движок эвотек оказался надежным и работает как швейцарские часы. Перегрузы не допускаю, чтобы рессоры не пострадали. Машина ни разу еще не ломалась за 4 года эксплуатации. Со ...

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