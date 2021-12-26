Ищите юриста? Он приедет сам - на ГАЗели

Теперь есть специальная модификация - мобильный офис юриста. Помощь населению будет бесплатной.

Горьковский автозавод выпустил «ГАЗель Next» в специальной модификации — это мобильный офис для оказания юридической помощи. 30 таких автомобилей, произведенных по заказу Минюста России, отправились в 30 регионов россии. Образованные Региональные Госбюро, используя эти машины, будут оказывать правовую помощь в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, причем помощь эта будет совершенно бесплатной, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Мобильный пункт юридической помощи «ГАЗель NEXT» — это настоящий кабинет, рассчитанный на автономную работу. Внутри имеются рабочая зона персонала и зона для приема граждан. Салон оснащен удобной мебелью для хранения документов и вещей операторов, есть возможность подключить оргтехнику.

Для салона предусмотрены кондиционер и автономный отопитель, так что комфортная работа в любой сезон не должна стать проблемой. В помощь маломобильным гражданам имеется система откидных ступеней. Кроме того, машина оснащена бактерицидным облучателем для поддержания чистоты воздуха. Помимо работы с гражданами, машины могут использоваться во время ЧС, если нужно быстро выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь.

Подготовку этих машин инициировали в Правительстве: в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда денег на закупку таких передвижных мобильных комплексов. Планируется, что в следующем году машинами будут обеспечены все субъекты РФ.

А вывезут ли машины «ГАЗель Next» каждодневную жесткую эксплуатацию? Рассказывает владелец компании с парком в 1,5 тысячи машин.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Группы ГАЗ