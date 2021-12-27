150 тысяч за место в очереди на авто: сегодня это реальность

Обнаружив дефицит, предприимчивые граждане нашли способ нажиться: продают очередь за автомобилями.

Один из продавцов на «Авито» готов уступить право покупки Volvo XC40 за 85 тыс. рублей. Он рассказал «Коммерсанту FM» явно выдуманную историю про то, как его сестра искала автомобиль, нашла этот Volvo, оформили предоплату, но в итоге купила Hyundai, так как не хотела долго ждать. Оформляли XC40 в ноябре, а приедет машина в салон в январе. Если «есть интерес», нужно встретиться, подъехать в салон, оформить договор купли-продажи, а предварительный договор, поскольку была внесена предоплата, переоформить на желающего купить автомобиль без очереди.

По сведениям издания, за место в очереди просят до 150 тыс. рублей, и желающие заплатить за «услугу» находятся. Ведь, придя в автосалон, клиент может купить автомобиль лишь с наценкой за допы, которая порой превышает 1,5 млн руб., получается, что за 150 тыс. руб. есть возможность купить очередь, чтобы приобрести новое авто без наценки и не ждать полгода.

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Кроме того, неизвестно, если покупатель закажет сам, не поднимется ли за время ожидания (минимум полгода) цена на автомобиль на те же 150 тыс. руб., а то и еще больше.

С начала прошлого года средняя цена нового авто в России выросла на 20%, с 1,5 млн руб. до почти 2 млн руб., недавно сообщил «Автостат». Среди причин подорожания называют нестабильность курса рубля, дефицит полупроводников и нарушении логистических цепочек из-за пандемии.

Ранее в Минпромторге предложили ограничить дилерские накрутки за допоборудование 10 процентами.

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