Взыскивать долги по транспортному налогу разрешат без суда

О готовящемся предложении взыскивать во внесудебном порядке с граждан долги по налогам сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. Это позволит снизить нагрузку на мировых судей.

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«Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем», — сказал Виктор Момотов в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: «Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы».

Сейчас такая процедура предусмотрена в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Должник имеет право в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскивать деньги могут только в судебном порядке.

Момотов считает, что данная мера позволит снизить нагрузку на мировых судей в части рассмотрения дел о взыскании налоговых платежей.

За 9 месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн 800 тыс. дел данной категории, и поскольку большая часть таких дел не содержит правового спора, возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов.

Если такой закон примут, налоговой вообще не придется обращаться в суд. Например, если человек не оплатил в срок транспортный налог, ему придет постановление от налоговой, а потом документы сразу уйдут в службу судебных приставов. Правда, должник сможет оспорить в суде постановление Налоговой инспекции, например если у него есть сомнения, ту ли налоговую ставку применили к его автомобилю.

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Чтобы обжаловать документ, нужно в установленный срок направить возражения, тогда постановление отменят, и разбирательство пройдет в обычном порядке через суд. Однако уведомления не всегда приходят вовремя. Поэтому председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что если принимать такой закон, необходимо обеспечить своевременное информирование граждан до того, как Налоговая инспекция направит документы судебным приставам. То есть до того, как деньги спишут с его счетов, передает его слова «Российская газета». Впрочем, юристы говорят, что сейчас решения о списании денег мировые судьи выносят заочно, и для граждан мало что поменяется.

Недавно в очередной раз в Госдуме предложили ввести топливный сбор вместо транспортного налога. «За рулем» проводил опрос среди читателей на эту тему.

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