В России появились «живые» кроссоверы FAW T77

Первые кроссоверы пришли к дилерам.

О презентации модели мы писали две недели назад, но тогда автомобилей в России еще не было, первые машины доехали до дилерских центров только теперь. Об этом «Китайским автомобилям» сообщили два дилера бренда.

Купить новый FAW T77 уже можно в Челябинске и Калининграде: они выставлены в салонах «АВС-Моторс» и «FAW Центр Калининград».

Напомним об автомобиле. Это недорогой (по нынешним меркам) китайский кроссовер с габаритами 4525 x 1845 x 1615 мм и колесной базой 2700 мм, чуть длиннее Креты и немного короче Hyundai Tucson. Дорожный просвет — 170 мм.

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В России модель оснащают турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с., механикой и роботом DCT7. Привод только передний. На данный момент предлагаются три первые комплектации FAW Bestune T77 (Luxury MT, Luxury DCT и Prestige DCT), топовые версии привезут в 2022 году.

Цены на модель варьируются от 1 819 000 до 2 052 000 рублей без учета маркетинговых акций.

Фото: FAW