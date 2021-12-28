Разрешение на продажу пива должно помочь заправкам справиться с резким скачком цен на топливо. Но что с того автомобилистам?

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Уже скоро (а кое-где уже) стоимость топлива должна вырасти на пару рублей за литр. Причиной тому — налоговый маневр.

Напомним, что с 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть будет снижена (на одну шестую часть или на 17%), но на 4% повысятся акцизы. Чтобы помочь автозаправкам справиться с этой ситуацией, Минэнерго настаивает на разрешении продавать там слабоалкогольные напитки. Например, пиво.

«За рулем» решил выяснить, насколько будет востребован этот продукт на АЗС, и провел опрос на тему «Вам нужен алкоголь на заправках?».

Оказалось, что больше половины автомобилистов (54%) ничего не покупают на заправках, кроме топлива. Еще более трети (36%), может, и покупали бы, если бы не слишком высокие цены на товары на АЗС.

Купить же заодно и пива, либо угостить им пассажиров, не прочь 7% и 3% опрошенных соответственно. То есть всего 10% автомобилистов оценили инициативу Минэнерго, а большинство людей предпочитают покупать алкоголь в продуктовых магазинах и алкомаркетах.

А вот какие компенсации получают нефтяники по демпферу.

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Фото: Thanh Serious / Unsplash