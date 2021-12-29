Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — журнал За рулем

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Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Источником вдохновения для пяти дизайнеров стал самолет.

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Группа дизайнеров создала концепт электрического суперкара Kraїna Shooting brake Coupe, опубликовав фото на сайте проекта. Над концептом трудилась команда из пяти человек. Возглавил проект Максим Шкиндер, который работает дизайнером в компании McLaren.

На сайте проекта говорится, что источником вдохновения стал могучий АН-225, названный создателями Мрия, что означает «созданное воображением, фантазией».

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Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Пока это только рисунки, создание макета оценили в 150 тысяч евро, а затраты на рабочий прототип могут достичь 3 млн евро. Сейчас Kraїna Shooting brake Coupe — это некоммерческий и чисто концептуальный проект. Поэтому никаких технических или эксплуатационных характеристик электромобиля не существует — это просто визуализация идеи.

Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Шкиндер говорит, что было немало попыток создания украинского авто группами энтузиастов и неравнодушных автомобилистов, это были пробы и эксперименты, и попытки будут продолжаться до тех пор, пока одна из них не удастся.

Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Фото: Depositphotos

Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Источником вдохновения для пяти дизайнеров стал самолет.

Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303874Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303873Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303878Украинцы создали концепт суперкара Kraїna
Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Источником вдохновения для пяти дизайнеров стал самолет.

Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303874Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303878Украинцы создали концепт суперкара Kraїna — фото 1303873Украинцы создали концепт суперкара Kraїna
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