Украинцы создали концепт суперкара Kraїna

Источником вдохновения для пяти дизайнеров стал самолет.

Группа дизайнеров создала концепт электрического суперкара Kraїna Shooting brake Coupe, опубликовав фото на сайте проекта. Над концептом трудилась команда из пяти человек. Возглавил проект Максим Шкиндер, который работает дизайнером в компании McLaren.

На сайте проекта говорится, что источником вдохновения стал могучий АН-225, названный создателями Мрия, что означает «созданное воображением, фантазией».

Пока это только рисунки, создание макета оценили в 150 тысяч евро, а затраты на рабочий прототип могут достичь 3 млн евро. Сейчас Kraїna Shooting brake Coupe — это некоммерческий и чисто концептуальный проект. Поэтому никаких технических или эксплуатационных характеристик электромобиля не существует — это просто визуализация идеи.

Шкиндер говорит, что было немало попыток создания украинского авто группами энтузиастов и неравнодушных автомобилистов, это были пробы и эксперименты, и попытки будут продолжаться до тех пор, пока одна из них не удастся.

Российский проект электромобилей Monarch заявил о себе в августе 2019 года, но с тех пор дело продвинулось мало, даже на собственной презентации автомобиля не было.



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Фото: Depositphotos