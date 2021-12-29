Компенсация после незаконного штрафа положена? Суд разъяснил

Автовладелец получил штраф, хотя за рулем был другой человек.

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В ноябре 2019 года видеокамера зафиксировала, как автомобиль Лада превысил скорость на 23 км/ч. Владельцу машины пришел штраф, но 28 апреля 2020 года Михайловский районный суд Волгоградской области отменил постановление ГУ МВД о привлечении Матвеева к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП (машина была в пользовании другого лица).

Для обжалования автовладелец обращался к юристам, ему были оказаны услуги на сумму 3500 руб. (есть договор). После отмены административного постановления истец решил взыскать с ГУ МВД свои расходы и компенсацию морального вреда, который он оценил в 5000 рублей, сообщает Право.ру.





Районный суд города Волгограда ему отказал, посчитав, что вина автовладельца все же есть, так как он сам передал автомобиль другому лицу. Апелляция и кассация с этим решением согласились, но упорный автовладелец дошел до Верховного суда. По мнению Верховного суда, убытки, которые возникли по причине необоснованного привлечения к административной ответственности, необходимо относить к судебным расходам. Для их возмещения достаточно решения в пользу потерпевшего, чего суды не учли.

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Также ВС указал, что суды не учли общие правила о вине, закрепленные в ГК. Согласно п. 2 ст. 1064 ГК — причинителя вреда можно освободить от выплаты компенсации, только если он доказал свою невиновность. То есть МВД обязано было доказывать свою невиновность, а не потерпевший. Тут действует презумпция вины лица, причинившего вред.

Если ведомство докажет, что вина за необоснованное привлечение к административной ответственности должна лежать на другом лице или органе, тогда компенсация не будет взыскана.

Поскольку потерпевшего привлекли к административной ответственности незаконно, ему обязаны возместить расходы, связанные с рассмотрением спора (ст. 1069 ГК) и компенсировать моральный вред (ст. 151 ГК). Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Суд встал на сторону водителя, купившего автомобиль у мошенников.

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