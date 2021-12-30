В России могут ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

По крайней мере, поступило такое предложение.

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Ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. С соответствующим письмом он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.



В соответствии с налоговым законодательством каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при покупке недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тыс. рублей.

Это хорошее подспорье для граждан при приобретении квартиры или дома. По аналогии с этим специалист предлагает ввести налоговый вычет суммой до 1 млн рублей при покупке личного автомобиля. Вычетом любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей. Личный автомобиль для многих граждан имеет жизненно важное значение, особенно это касается многодетных семей, пенсионеров и т.д., обосновывает свою инициативу Орлов.

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У Минтруда он просит оценить целесообразность такого введения.

Ранее в Госдуме также предложили освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.

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