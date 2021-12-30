Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — журнал За рулем

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Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

Great Wall Tank 300 будет выпускаться в России под собственным именем.

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Концерн Great Wall Motor не планирует выпускать свой новый внедорожник Tank 300 под другими брендами.

В сообществе Russian Special Vehicles RU IT в Facebook ранее появились снимки внедорожника с решеткой радиатора ala УАЗ Хантер и с логотипом УАЗа на запасном колесе на двери багажника. В данный момент этот пост уже удален, так как не соответствует действительности, о чем заявили в российском представительстве концерна Great Wall Motor:

От имени ООО «Хавейл Мотор Рус» мы не подтверждаем факт сотрудничества GWM с локальным российским производителем автомобилей для совместного производства моделей.

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

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Этот автомобиль скоро появится в России, но продаваться будет только под брендом Great Wall. Собирать его будут на тульском предприятии. Оснащается Tank 300 двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л.с. и 387 Нм. Не исключено, что в России, ради более удобного для владельцев налогообложения, двигатель дефорсируют. В паре с двигателем будет работать 8-ступенчатый автомат ZF. Привод у внедорожника будет полным.

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

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По своим габаритам Great Wall Tank 300 сопоставим с УАЗом Патриотом. Что касается стоимости, то продаваться Tank 300 может по цене примерно от 2 млн рублей или немного дороже. Для сравнения, УАЗ Патриот стоит от 1 405 000 до 1 610 000 рублей.

Фото: Great Wall

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

Great Wall Tank 300 будет выпускаться в России под собственным именем.

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304145Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304144Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304149Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304143Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!
Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!

Great Wall Tank 300 будет выпускаться в России под собственным именем.

Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304144Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304143Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304149Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет! — фото 1304145Китайский УАЗ оказался фейком, но новый внедорожник всё-таки будет!
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