Эти модели в 2021 угоняли чаще всего — журнал За рулем

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Эти модели в 2021 угоняли чаще всего

Лидерами угонов, по данным МВД, в прошлом году стали бюджетные модели.

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МВД опубликовало статистику угонов, согласно которой количество краж транспорта сократилось на 12%. Всего же было угнано более 1700 машин. Раскрываемость же составила 96%, что весьма обнадеживает.

Больше других лишиться своего автомобиля рискуют владельцы бюджетных Hyundai Solaris и Kia Rio. Продукция Волжского автозавода из топа рейтинга исчезла.

«В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали Hyundai Solaris и Kia Rio», — цитирует ТАСС слова представителя МВД.

При этом у угонщиков все еще пользуются популярностью седан Toyota Camry, а также коссоверы Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

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Чаще всего угоны совершаются в Москве и Московской области, Чеченской Республике, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Ленинградской областях, в Ставропольском крае, Крыму и Санкт-Петербурге. Реже автомобили угоняют в Вологодской области, Алтайском крае, Башкортостане, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Рязанской, Тверской, Тульской, Астраханской, Костромской, Калининградской и Липецкой областях, Северной Осетии.

Фото: Depositphotos

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