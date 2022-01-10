Google назвал самые популярные в мире автомобили — журнал За рулем

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Google назвал самые популярные в мире автомобили

Одно дело — что человек может купить, и совсем другое — о каких автомобилях он чаще всего читает в интернете.

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Хотите ли вы купить автомобиль, или просто интересуетесь машинами, первое, что вы сделаете — забьете марку и модель в поисковик. То есть, поисковая система (в данном случае — Google) может составить лучший рейтинг популярности марок без привязке к покупательской способности людей.

Итак, в 2021 году самой популярной маркой автомобилей в мире стала Toyota. Это самый популярный автомобильный бренд в 47 из 154 рассматриваемых стран (31% стран) — в том числе, и в России. На втором месте — BMW. Эту марку люди чаще всего «гуглили» в 29 странах. Mercedes-Benz оказался на третьем месте, заняв лидирующие позиции по поисковым запросам жителей 23 стран. Кстати, в 2019 году BMW была самой популярной автомобильной маркой в 118 странах.

Google назвал самые популярные в мире автомобили

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А теперь о некоторых интересностях рейтинга. Tesla набирает популярность, и в некоторых странах информацию об автомобилях этой марки ищут чаще, чем о других. Больше всего электромобили Tesla интересуют жителей Гонконга, Израиля, Макао, Сингапура и Китая. А в таких странах, как Австрия, Багамы, Ботсван, Конго, Киншас, Хорватия, Финляндия, Гвинея, Исландия, Кувейт, Мадагаскар, Мальта, Норвегия, Палестина, Руанда, ЮАР, Южная Корея, Сирия, США и Йемен Тесла занимает вторые и третьи позиции.

Рейтинг популярности марок, составленный Google, доступен по ссылке.

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Информацию об Audi, Hyundai и Suzuki в 2021 году искали чаще, чем в 2020-м. Напротив, такие бренды, как Volkswagen, Mitsubishi, Alfa Romeo и Daewoo не попали в топ поисковых запросов ни в одной из 154 стран.

Фото: Unsplash, Google

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