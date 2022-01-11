По данным исследования компании «Альфа Страхование», на долю корейского внедорожника Hyundai Santa Fe приходится 12% страховых случаев. В основе исследования лежат данные обращений клиентов компании по каско по угонам в России.
Далее места в рейтинге самых угоняемых моделей распределились следующим образом.
- Mitsubishi Outlander с долей в 11%
- Kia Rio — 10%
- Kia Sportage — 8%
- Kia Sorento — 7%
- Hyundai Tucson — 5%
- Toyota Camry — 5%
- Volkswagen Polo — 5%
- Toyota RAV4 — 4%
- Toyota Land Cruiser Prado — 2%
Исследователи обратили внимание, что в топе рейтинга оказались корейцы, при этом бывший лидер по угонам — японская Toyota впервые не вошла даже в первую пятерку. Это объясняется массовым спросом россиян на автомобили корейской марки.
Напомним, в позапрошлом году пятерку самых угоняемых автомобилей составили:
- Toyota RAV4 — 11%
- Toyota Camry — 7%
- Kia Sportage — 5%
- Hyundai Creta — 5%
- Kia Rio — 5%
В 2021 году, по мнению страховщиков, количество угонов должно было вырасти вместе с ослаблением коронавирусных ограничений. Однако вместо этого число обращений по поводу краж снизилось на 33%. Предположительно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты, что осложняет сбыт краденой техники.
Этот же фактор мог стать главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто. Возможно также, что на количество угонов Toyota и Lexus повлияло внедрение новой противоугонной технологии, когда на весь автомобиль наносится множество специальных микроточек, каждая из которых содержит PIN-код, привязанный к VIN-номеру машины. Однако эксперты считают, что всплеск угонов автомобилей может начаться в любой момент вместе с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и мире.
- Согласно статистике МВД, самыми угоняемыми автомобилями прошлого года стали Hyundai Solaris и Kia Rio.
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