Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — журнал За рулем

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Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat

В некоторых странах их заменят седаны Arteon. При этом универсал и его внедорожная версия Passat Alltrack остаются на конвейере.

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Volkswagen забил последний гвоздь в крышку гроба седана Passat — его производство в Европе прекращается. Седан был не самой популярной версией модели, и спрос на нее постепенно падает. Гораздо лучше продавается универсал. Кроме того, не так давно появилась модель Arteon, которая является прямым конкурентом Пассата.

Ожидалось, что выпускать седан Passat будут до 2023 года, но, похоже, автопроизводитель передумал. Модель покидает не только европейские конвейеры, но и американские. Во многих странах на официальных сайтах Volkswagen седан Passat уже исчез из продажи. На российском сайте он по-прежнему присутствует и стоит от 2 656 000 рублей. Но седан уйдет и из России. На заводе под Калугой собираются автомобили Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid — Пассата среди них нет, и завозится он в нашу страну из Европы.

Volkswagen прекращает выпускать седаны PassatVolkswagen Passat
Volkswagen Passat

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Как рассказали «За рулем» в российском представительстве Volkswagen, поставки Пассатов в кузове седан будут вестись на наш рынок примерно до середины 2022 года — досрочного вывода версии из модельного ряда, как в некоторых других странах, не планируется. Внедорожный универсал Passat Alltrack продолжит продаваться — судьба седана его никак не касается из-за устойчивого спроса. Что до вывода на российский рынок седана Arteon, то какой-либо информации об этом в российском представительстве нет. Даже на уровне слухов.

Volkswagen прекращает выпускать седаны PassatVolkswagen Arteon
Volkswagen Arteon

Volkswagen прекращает выпускать седаны PassatVolkswagen ID Space Vizzion
Volkswagen ID Space Vizzion

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Место популярного некогда седана мог бы занять не только Arteon, но и электромобиль VW Aero B, разработкой которого занимаются в компании. В основу его лег концепт 2019 года ID Space Vizzion 2019 года, но выпускаться электромобиль будет и в кузове седан.

Фото: Volkswagen

Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat

В некоторых странах их заменят седаны Arteon. При этом универсал и его внедорожная версия Passat Alltrack остаются на конвейере.

Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306279Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306281Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306280Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat
Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat

В некоторых странах их заменят седаны Arteon. При этом универсал и его внедорожная версия Passat Alltrack остаются на конвейере.

Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306280Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306281Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat — фото 1306279Volkswagen прекращает выпускать седаны Passat
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