В компании Aurus сменили гендиректора

Временно обязанности генерального директора исполняет Николай Ходосевич.

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Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании.

«Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки», — передает агентство «Прайм» сообщение компании.

Говорится также, что Ширинов покинул пост по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на работе в ПАО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд».

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В сообщении есть намек на то, что на место главы компании подыскивают нового сотрудника, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, «развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки».

Напомним, первым генеральным директором «Ауруса» весной 2018 года стал немецкий топ-менеджер Франц Герхард Хильберт, который, впрочем, уже в июне 2019 года покинул этот пост. После него во главе Aurus встал Адиль Ширинов, который совмещал руководство компанией по производству люксовых автомобилей с работой в УАЗе и «Соллерс Форд».

Как пишет «Русский автомобиль», реальными причинами смещения Адиля Ширинова стали отставание от плана-графика по освоению производства автомобилей семейства; проблемы с качеством товарных Aurus Senat и низкие результаты продаж — поступило лишь 60 предоплаченных заказов на Senat от частных лиц.

Справка

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, линейка которого состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Государство инвестировало в проект 12,4 млрд рублей. Акционеры «Ауруса» — ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).