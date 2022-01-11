Диагностическая карта еще многим понадобится

Например, чтобы поставить на учет в ГИБДД подержанный автомобиль старше четырех лет.

Накануне нового года были утверждены поправки в законы о техосмотре и регистрации транспортных средств. Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта — физические лица, если техника не используется в коммерческих или служебных целях, не должны в обязательном порядке проходить техосмотр.

Новые правила регистрации транспорта и прохождения ТО действуют с сегодняшнего дня — документ, которым они установлены, опубликован в «Российской газете».

Таким образом физическим лицам, владельцам легковушек, проходить процедуру техосмотра ежегодно в обязательном порядке больше не требуется, однако диагностическая карта может понадобиться в отдельных случаях, например, для выезда на своем автомобиле за рубеж .

Действующая диагностическая карта нужна также при постановке автомобиля старше 4 лет на учет при смене владельца . Оформляется карта в электронном виде и сразу попадает в систему ЕАИСТО. То есть пройти ТО должен уже новый собственник. Если автомобилю нет четырех лет, диагностическую карту при регистрации не потребуют. Однако пройти техосмотр и получить диагностическую карту можно по собственному желанию — поправки в закон предусматривают, что при наличии диагностической карты инспектор на дороге не может проверять техническое состояние автомобиля , за исключением случаев, когда неполадки буквально бросаются в глаза и создают угрозу безопасности дорожного движения.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Техосмотр потребуется проходить в обязательном порядке, если в конструкцию автомобиля внесены изменения . Например, установлено газобаллонное оборудование или фаркоп.

Обязанность пройти техосмотр сохранилась за всем остальным транспортом — такси, автобусами, грузовиками, а также автомобилями, зарегистрированными на юрлиц.

Фото: Depositphotos