Диагностическая карта еще многим понадобится

Накануне нового года были утверждены поправки в законы о техосмотре и регистрации транспортных средств. Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта — физические лица, если техника не используется в коммерческих или служебных целях, не должны в обязательном порядке проходить техосмотр.
Новые правила регистрации транспорта и прохождения ТО действуют с сегодняшнего дня — документ, которым они установлены, опубликован в «Российской газете».
Таким образом физическим лицам, владельцам легковушек, проходить процедуру техосмотра ежегодно в обязательном порядке больше не требуется, однако диагностическая карта может понадобиться в отдельных случаях, например, для выезда на своем автомобиле за рубеж.
Действующая диагностическая карта нужна также при постановке автомобиля старше 4 лет на учет при смене владельца. Оформляется карта в электронном виде и сразу попадает в систему ЕАИСТО. То есть пройти ТО должен уже новый собственник. Если автомобилю нет четырех лет, диагностическую карту при регистрации не потребуют. Однако пройти техосмотр и получить диагностическую карту можно по собственному желанию — поправки в закон предусматривают, что при наличии диагностической карты инспектор на дороге не может проверять техническое состояние автомобиля, за исключением случаев, когда неполадки буквально бросаются в глаза и создают угрозу безопасности дорожного движения.
Техосмотр потребуется проходить в обязательном порядке, если в конструкцию автомобиля внесены изменения. Например, установлено газобаллонное оборудование или фаркоп.
Обязанность пройти техосмотр сохранилась за всем остальным транспортом — такси, автобусами, грузовиками, а также автомобилями, зарегистрированными на юрлиц.
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