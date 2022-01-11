Нам рассказали, насколько выросла цена авто с пробегом — журнал За рулем

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Нам рассказали, насколько выросла цена авто с пробегом

Как и год назад, авторынок подержанных машин показал положительную динамику по продажам: +4,6% в 2021 году к результату позапрошлого года.

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Средняя стоимость автомобилей с пробегом за 2021 год выросла на 20,8% и составила 349 000 рублей — что на 20,8% больше, чем год назад, выяснили эксперты Авито Авто.

В рейтинг самых продаваемых по стране моделей вошли Lada Priora, 2114 Samara, Granta, Kalina, Ford Focus, Lada 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110, 4x4 (Нива).

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Продажи выросли по большинству российских регионов (в среднем +4,6%), а в Москве и Московской области динамика роста составила +15,95%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

Цены в регионах

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье места в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место — у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое — у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область — лидер по доступности автомобилей с пробегом со средней ценой 180 000 рублей, а также Алтайский край (210 000 рублей) и Амурская область (240 000 рублей).

Среди регионов-лидеров по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская (+52,9%) и Иркутская области (+40,6%).

Самые популярные марки и сегменты

Возглавляют рейтинг отечественные автомобили Lada со средней ценой 130 000 рублей, которые за год подорожали на 18,2%. В ведущую пятерку также вошли:

  • Toyota — 670 000 руб. (средняя цена); +13,8% (рост цен за год)
  • Hyundai — 560 000 руб.; +24,4%
  • Kia — 690 000 руб.; +25,5%
  • Volkswagen — 560 000 руб.; +23,1%.

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По итогам 2021 года автомобили класса B на рынке авто с пробегом с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых — 26,62%. Доля кроссоверов и внедорожников в продажах выросла с 19,69 до 19,99%. На четвертом месте большие семейные авто (D) с долей в 7,14% продаж.

Фото: Depositphotos

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