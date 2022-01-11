Нам рассказали, насколько выросла цена авто с пробегом

Как и год назад, авторынок подержанных машин показал положительную динамику по продажам: +4,6% в 2021 году к результату позапрошлого года.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом за 2021 год выросла на 20,8% и составила 349 000 рублей — что на 20,8% больше , чем год назад, выяснили эксперты Авито Авто.

В рейтинг самых продаваемых по стране моделей вошли Lada Priora, 2114 Samara, Granta, Kalina, Ford Focus, Lada 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2110, 4x4 (Нива).

Продажи выросли по большинству российских регионов (в среднем +4,6%), а в Москве и Московской области динамика роста составила +15,95%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

Цены в регионах

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье места в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место — у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое — у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область — лидер по доступности автомобилей с пробегом со средней ценой 180 000 рублей, а также Алтайский край (210 000 рублей) и Амурская область (240 000 рублей).

Среди регионов-лидеров по динамике роста продаж оказались Хабаровский край (+76,4%), Новосибирская (+52,9%) и Иркутская области (+40,6%).

Самые популярные марки и сегменты

Возглавляют рейтинг отечественные автомобили Lada со средней ценой 130 000 рублей, которые за год подорожали на 18,2%. В ведущую пятерку также вошли:

Toyota — 670 000 руб. (средняя цена); +13,8% (рост цен за год)

670 000 руб. (средняя цена); +13,8% (рост цен за год) Hyundai — 560 000 руб.; +24,4%

+24,4% Kia — 690 000 руб.; +25,5%

Volkswagen — 560 000 руб.; +23,1%.

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По итогам 2021 года автомобили класса B на рынке авто с пробегом с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых — 26,62%. Доля кроссоверов и внедорожников в продажах выросла с 19,69 до 19,99%. На четвертом месте большие семейные авто (D) с долей в 7,14% продаж.

Самые популярные авто у угонщиков — версия страховщиков.

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Фото: Depositphotos