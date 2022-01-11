Первое в мире столкновение поезда с самолетом — журнал За рулем

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Первое в мире столкновение поезда с самолетом

А самое поразительное, что столкновение это произошло на железнодорожном переезде.

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Нужно сразу сказать, что пилот самолета Cessna 172 выжил и получил лишь несколько ушибов и порезов — перед самым столкновением его вытащили полицейские из расположенного неподалеку отделения. Других пассажиров в самолете не было.

В Лос-Анджелесе произошла одна из самых невероятных аварий — поезд протаранил самолет, оказавшийся на железнодорожном переезде. Как он там оказался? Все просто — он разбился почти сразу после взлета из аэропорта Уайтмен в поселке Сан-Фернандо-Вэлли в Пакойме. По стечению обстоятельств машина рухнула на железнодорожный переезд.

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Крушение самолета произошло в 14:10, а в 14:15 его уже сбил поезд. К счастью, рядом оказалось отделение полиции, сотрудники которого успели прийти на помощь пилоту и вытащить его из кабины самолета за несколько секунд до столкновения с поездом. На одежде пилота видна кровь, но появилась она в результате незначительных порезов, и переживать за мужчину не нужно.

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В полиции рассказали, что сразу после падения самолета они сообщили железнодорожникам о самолете на путях, но по каким-то причинам поезд на видео остановить не удалось.

Фото, видео: YouTube

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