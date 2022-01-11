АВТОВАЗ передумал снимать длинную Ниву с производства — журнал За рулем

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АВТОВАЗ передумал снимать длинную Ниву с производства

До мая текущего года планируют выпустить более 2600 товарных машин.

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Автозавод в Тольятти возобновил производство длиннобазного внедорожника Niva Legend 5 дв. после трехмесячной паузы. Напомним, уже около двух лет вокруг этой модификации ходят слухи о скором прекращении выпуска, что, главным образом, связывается с появлением в модельном ряду Niva Travel, экс-Chevrolet Niva. Однако раз за разом эти слухи опровергаются. Получилось так и в январе 2022 года.

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10 января комплекс Сборочно-кузовного производства изготовил первые в наступившем году 38 кузовов для пятидверной версии Niva Legend, а еще в конце прошлого года, чтобы создать запас, было сварено 27 кузовов, сообщает Avtograd news. Предполагается, что каждый день на предприятии будет выпускаться 40 автомобилей Niva Legend 5 дв., и, таким образом, до мая текущего года будет изготовлено более 2600 товарных авто.

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По предварительной информации, возобновление сборки в таких объемах связано с тем, что производитель получил очередной госзаказ на этот вариант внедорожника. Отметим, что сходная по потребительским свойствам Niva Travel стоит существенно дороже. Базовые комплектации Niva Legend 5 дв. и Niva Travel оцениваются, соответственно, в 793 900 и 879 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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