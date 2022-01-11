АВТОВАЗ передумал снимать длинную Ниву с производства

До мая текущего года планируют выпустить более 2600 товарных машин.

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Автозавод в Тольятти возобновил производство длиннобазного внедорожника Niva Legend 5 дв. после трехмесячной паузы. Напомним, уже около двух лет вокруг этой модификации ходят слухи о скором прекращении выпуска, что, главным образом, связывается с появлением в модельном ряду Niva Travel, экс-Chevrolet Niva. Однако раз за разом эти слухи опровергаются. Получилось так и в январе 2022 года.

10 января комплекс Сборочно-кузовного производства изготовил первые в наступившем году 38 кузовов для пятидверной версии Niva Legend, а еще в конце прошлого года, чтобы создать запас, было сварено 27 кузовов, сообщает Avtograd news. Предполагается, что каждый день на предприятии будет выпускаться 40 автомобилей Niva Legend 5 дв., и, таким образом, до мая текущего года будет изготовлено более 2600 товарных авто.

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По предварительной информации, возобновление сборки в таких объемах связано с тем, что производитель получил очередной госзаказ на этот вариант внедорожника. Отметим, что сходная по потребительским свойствам Niva Travel стоит существенно дороже. Базовые комплектации Niva Legend 5 дв. и Niva Travel оцениваются, соответственно, в 793 900 и 879 900 рублей.

Кстати, с 1 января АВТОВАЗ поднял цены на все модели, с предыдущего подорожания прошел всего месяц.

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Фото: АВТОВАЗ