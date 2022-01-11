Geely Atlas Pro стал доступнее - есть цены новой версии!

Будет два варианта с передним приводом, оба - дешевле 2 млн рублей.

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Российский офис Geely объявил цены на новую версию кроссовера Atlas Pro. Если ранее модель предлагалась только в топ-вариантах и с полным приводом, то теперь на российском рынке предложат переднеприводные машины с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч, согласно данным производителя, займет 10,5 секунды, а расход в смешанном цикле составит 7,4 л/100 км.

Моноприводные Atlas Pro будут предложены в двух комплектациях — Comfort и Luxury.

В комплектации Comfort есть ММС с дисплеем 12,3", шесть динамиков, интерактивная приборка на 7", обогрев руля, сидений, форсунок омывателя и зоны покоя дворников, двухзонный климат, зеркала с обогревом и приводом, запуск с кнопки, круиз-контроль, датчики давления в шинах, система определения усталости, помощь на спуске и подъеме, задний парктроник, электронный ручник, охлаждаемый бокс в подлокотнике, обивка экокожей, регулировка задних спинок, светодиодные ДХО, поворотники и задние фонари, Follow Me Home, датчик света, рейлинги, диски колес 17". За такую машину будут просить 1 834 990 рублей.

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У более богатой Luxury появляются 18" диски, светодиодный ближний и дальний свет, задние динамические поворотники, подсветка зон выхода спереди, 6 электрорегулировок кресла водителя (и 4 регулировки передних подголовников), скрытые подстаканники в заднем подлокотнике, передний парктроник, круговой обзор, затемняемые зеркала (боковые — с автоматическим складыванием), датчик дождя, бесключевой доступ и аудиосистема с восемью динамиками. Цена — 1 964 990 рублей.

Дилеры приступили к приему заказов, первые автомобили приедут в Россию уже в январе.

Ну, а вторую новинку от Geely ждем во второй половине года, это будет совершенно новый полноприводный кроссовер.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Geely