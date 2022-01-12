Медосмотр для водителей сделают дистанционным

Госдума в феврале рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре для водителей. Речь идет об обязательных проверках работников общественного и рейсового транспорта, обязательных медосмотрах. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, пишут «Известия».
Дистанционный медосмотр профессиональных водителей не только уменьшит распространение инфекционных заболеваний, включая коронавирус, но и позволит сократить издержки.
Сейчас в стране мало врачей и медработников, которые могли бы проводить «удаленные» осмотры. Но если закон примут, их станет больше, поэтому эта новация «очень нужна стране», и транспортный комитет обязательно ее поддержит, считает Москвичев. Речь идет, конечно же, о телемедицине, к которой многие до сих пор относятся с недоверием. По подсчетам экспертов, потребуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования.
Часть экспертов считают, что система дистанционного медицинского осмотра позволит осматривать водителей более качественно, объективно, а не для «галочки», кроме того, сегодня многие таксисты вообще не проходят никаких осмотров. Если появится единая система, то и учет наладят, и вписать туда липовый допуск будет сложнее. Сегодня существует оборудование, которое позволяет дистанционно измерять давление, температуру, а также исследовать дыхание на наличие паров алкоголя. А с врачом можно общаться по видеосвязи.
Однако депутаты от КПРФ уже заявили, что не поддержат инициативу, так как скептически относятся к технологиям телемедицины и оборудованию, которое делает заключение удаленно.
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