Медосмотр для водителей сделают дистанционным

Чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, особенно коронавируса, среди работающих граждан.

Материалы по теме Разбивший 20 машин стример оказался пациентом ПНД

Госдума в феврале рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре для водителей. Речь идет об обязательных проверках работников общественного и рейсового транспорта, обязательных медосмотрах. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, пишут «Известия».

Дистанционный медосмотр профессиональных водителей не только уменьшит распространение инфекционных заболеваний, включая коронавирус, но и позволит сократить издержки.

Сейчас в стране мало врачей и медработников, которые могли бы проводить «удаленные» осмотры. Но если закон примут, их станет больше, поэтому эта новация «очень нужна стране», и транспортный комитет обязательно ее поддержит, считает Москвичев. Речь идет, конечно же, о телемедицине, к которой многие до сих пор относятся с недоверием. По подсчетам экспертов, потребуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Часть экспертов считают, что система дистанционного медицинского осмотра позволит осматривать водителей более качественно, объективно, а не для «галочки», кроме того, сегодня многие таксисты вообще не проходят никаких осмотров. Если появится единая система, то и учет наладят, и вписать туда липовый допуск будет сложнее. Сегодня существует оборудование, которое позволяет дистанционно измерять давление, температуру, а также исследовать дыхание на наличие паров алкоголя. А с врачом можно общаться по видеосвязи.

Однако депутаты от КПРФ уже заявили, что не поддержат инициативу, так как скептически относятся к технологиям телемедицины и оборудованию, которое делает заключение удаленно.

Фото: Depositphotos