Водитель Range Rover отомстил скорой и заблокировал проезд

Автомобиль медиков мешал проезду внедорожника, но не мог отъехать от подъезда, ожидая пациента для срочной госпитализации.

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Тульский водитель автомобиля Range Rover, заехав в свой двор, вдруг обнаружил на пути стоящий автомобиль скорой помощи. Он потребовал от сидевшего за рулем водителя срочно освободить ему проезд к парковочному месту. Но тот объяснил, что вот-вот должны вывести пациентку для срочной госпитализации, и попросил подождать пару минут.

Но владельца внедорожника этот ответ не устроил. Как рассказали очевидцы в группе «Тула Life» в социальной сети «ВКонтакте», обматерив водителя скорой, в отместку он заблокировал проезд автомобилю медиков и отказался убрать с дороги свою машину, объяснив это тем, что его Range Rover вдруг сломался. В результате людям пришлось руками отталкивать его в сторону.

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Инспекторы ГИБДД составили на нарушителя протокол за непредоставления преимущества спецтранспорту, что предполагает штраф 3–5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 до 12 месяцев.

Как устроен современный автомобиль скорой помощи? Ответ вы найдете здесь.

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Фото: vk.com/tula.life