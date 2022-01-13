Госдума примет поправки о повышении пошлины за доработку автомобилей

Если поправки примут, оформление тюнинга обойдется в три раза дороже, чем теперь.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении с 800 до 1500 рублей госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию будут взимать 1000 руб.(ранее было бесплатно), следует из базы данных нижней палаты парламента.

— Конституционный суд Российской Федерации (например, Постановление от 23 мая 2013 г. № 11-П) неоднократно отмечал, что государственная пошлина, устанавливаемая за юридически значимые действия, не обязательно должна быть эквивалента понесенным в связи с совершением этих действий затратам и определяется федеральным законодателем на основе принципов справедливости и соразмерности исходя из цели обеспечения публичного порядка в конкретной сфере общественных отношений и характера прав, реализация которых связывается с необходимостью уплаты государственной пошлины, — говорится в пояснительной записке к документу.



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В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечено, что ежегодно подразделения МВД России выдают 235–240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии ТС с внесенными изменениями требованиям безопасности, таким образом, принятие законопроекта принесет в казну порядка 700 млн рублей.

Сейчас документ находится на рассмотрении Комитета Госдумы по бюджету и налогам.