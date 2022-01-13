Названы 5 «страшилок», которыми пугают новичков за рулем

Страх сломать машину
При неправильной эксплуатации транспортное средство действительно может выйти из строя. Отказ от прогрева мотора в холодные дни может привести к неисправностям двигателя, а интенсивное торможение приведет амортизаторы в ненадлежащее состояние. Однако паниковать не стоит: чтобы это повредило машине, такие ошибки должны повторяться на протяжении длительного времени.
Бывалые будут смеяться над новичком и «подрезать» его
Новички часто переживают, что будут слишком медленно ехать или всех пропускать на перекрестках, а бывалые водители станут их обгонять и подрезать. Однако при соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения водителю не о чем беспокоиться. Эксперты советуют двигаться в рамках скоростного режима, но не медленнее скорости потока машин.
Неопытного водителя точно остановит ДПС
Новичкам кажется, будто они постоянно нарушают ПДД, поэтому они все время находятся в страхе, что их остановят. Но именно начинающие водители более ответственно относятся к соблюдению правил, и, по статистике, риск быть остановленным у новичка ровно такой же, как и у опытного водителя.
Начинающий водитель растеряется и попадет в аварию
Новички постоянно проигрывают в голове сценарии аварийных ситуаций, однако, согласно данным ГИБДД России по итогам 2021 года, водители с опытом вождения менее пяти лет стали виновниками такого же количества аварий, что и автолюбители со стажем вождения от пяти до десяти лет. Порой аварии происходят именно с опытными водителями, потому что они становятся чересчур уверенными в своих силах, из-за чего снижается концентрация внимания.
Парковка — это ужас
Машин в городах все больше, из экономии места парковочные места дорожники сужают. Поэтому эксперты советуют начинающим водителям совершать первые поездки в компании с опытными водителями. Это поможет отработать маневр на разных видах парковок, не повредив при этом свою и чужую машины. Поначалу боятся все, но со временем страх уйдет, придет опыт и уверенность в своих знаниях и умениях, успокаивают эксперты.
- Здесь собраны советы для новичков, как правильно очистить машину ото льда и снега.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте
Фото: Depositphotos