Hankook сделал безвоздушные шины

От разработок прочих производителей шины Hankook отличает особый дизайн «спиц».

Безвоздушное будущее становится все более неизбежным. Теперь о разработке шины, которая никогда не будет спускать и которой не страшны проколы, заявили в компании Hankook. Прототип шины под названием i-Flex показали на выставке CES.

Новинку от конкурентов отличает обилие многослойных «спиц», обеспечивающих жесткость и упругость. Другие производители используют некое подобие ломанных перегородок или ребер.

Но в Hankook решили использовать хитрость природы и воспроизвели структуру клеток живых организмов. Это позволяет шине выдерживать нагрузки в абсолютно любых направлениях — и в продольных, и в поперечных.

Шина, разработанная Hankook, имеет диаметр 16 дюймов (400 мм) и ширину протектора 4 дюйма (105 мм). Ее не надо подкачивать и она не боится проколов. Поэтому, как считают в компании, она идеально подойдет для беспилотных транспортных средств:

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Над этой шиной компания работала с 2010 года, и исследования еще не закончены — в данный момент идет совершенствование технологии.

Также производители разрабатывают и сферические шины.

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Фото: Hankook