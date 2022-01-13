Hankook сделал безвоздушные шины

Безвоздушное будущее становится все более неизбежным. Теперь о разработке шины, которая никогда не будет спускать и которой не страшны проколы, заявили в компании Hankook. Прототип шины под названием i-Flex показали на выставке CES.
Новинку от конкурентов отличает обилие многослойных «спиц», обеспечивающих жесткость и упругость. Другие производители используют некое подобие ломанных перегородок или ребер.
Но в Hankook решили использовать хитрость природы и воспроизвели структуру клеток живых организмов. Это позволяет шине выдерживать нагрузки в абсолютно любых направлениях — и в продольных, и в поперечных.
Шина, разработанная Hankook, имеет диаметр 16 дюймов (400 мм) и ширину протектора 4 дюйма (105 мм). Ее не надо подкачивать и она не боится проколов. Поэтому, как считают в компании, она идеально подойдет для беспилотных транспортных средств:
Над этой шиной компания работала с 2010 года, и исследования еще не закончены — в данный момент идет совершенствование технологии.
- Также производители разрабатывают и сферические шины.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Hankook