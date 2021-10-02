Появились первые сферические шины — журнал За рулем

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Появились первые сферические шины

Оказывается, колеса, как у машин в фильме «Я, робот», очень даже возможны, и компания Goodyear выпустила комплект для концепта Citroen Urban Collectif.

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Goodyear поставляет шины для многих серийных, концептуальных и гоночных моделей, но в этот раз она выпустила совершенно уникальный продукт для концепта Citroen Urban Collectif — совместный проект французского автопроизводителя, Accor и JCDecaux. Автомобиль стоит на специальных сферических шинах.

Назвать это автомобилем сложно. Да и сам Citroen определил свой новый продукт как «революционную концепцию мобильности». Машина построена на так называемой платформе Citroen Skate, которая оснащается электромоторами, аккумуляторами и разными системами автономного вождения.

Появились первые сферические шины

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Колеса, получившие название Eagle 360, создавались специально для концепта. Сферические шины спрятаны в кубах, оснащенных небольшими электродвигателями, что позволяет вращать колеса в любую сторону, как шарики в старых компьютерных мышках.

Urban Collectif не будет ездить на таких высоких скоростях, на каких носились автомобили в фильме «Я, робот». Его максимальная скорость составляет всего 25 километров в час, но не из-за слабой мощности моторов, а исключительно из соображений безопасности.

Появились первые сферические шины

Фото: Citroen

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