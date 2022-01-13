Volkswagen в России сменил руководителя

Главой марки Volkswagen Легковые автомобили в России назначен Михаэль Арндт.

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Новый руководитель уже вступил в должность. В пресс-службе бренда отмечают, что Арндт работает в автомобильной индустрии более 20 лет. Карьеру он начал в 1999 году, работая в сфере маркетинга и продаж марки. В дальнейшем он работал во французском подразделении Volkswagen, занимая пост руководителя отдела продуктового маркетинга (2005–2008), и в китайском представительстве бренда (2008–2010) на должности директора по стратегии и планированию.

Позднее Михаэль Арндт вступил в должность старшего директора по продажам в SAIC Volkswagen в Шанхае (с 2010 по 2013 год), а также исполнял обязанности генерального менеджера по продажам в регионе Большого Китая, Тайваня и АСЕАН в Вольфсбурге, Германия (с 2013 по 2015 год).

Следующими этапами стали посты руководителя по продажам марки Skoda в Азиатских регионах (Млада-Болеслав, с 2015 по 2016 год) и исполнительного директора по продажам и маркетингу Skoda в Шанхае (с 2016 по 2019 год).

C 2019 года и до нынешнего назначения Михаэль Арндт трудился на посту руководителя по продажам марки Volkswagen Легковые автомобили в Германии. В российском представительстве Volkswagen отмечают, что на должности главы марки в России Михаэль Арндт сменил Томаса Мильца, который перешел на пост директора по продажам и маркетингу, а также является членом совета директоров Volkswagen Group в Южной Африке.

Кстати, новый Volkswagen Passat будет представлен в кузовах лифтбек и универсал.

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Фото: Volkswagen, DPA / Picture-Alliance