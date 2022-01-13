На АВТОВАЗе снова не хватает электронных компонентов

На АВТОВАЗе подписан очередной приказ о простое, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте). Сегодня, 13 января, будет остановлена вечерняя смена конвейера в СКП Kalina (Lada Granta). Потери по сборке могут составить около 300 автомобилей. Производство автомобилей на платформе В0 (Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и сборочно-кузовное производство (Lada Niva) в четверг работают в обычном режиме.
Предыдущий простой объявляли в дневную смену 28 декабря прошлого года, тогда он затронул линию В0 (Largus, XRAY, Logan, Sandero).
Всего в прошлом году, согласно данным портала Лада.Онлайн, было 18 простоев, связанных с нехваткой запчастей. Большинство из них было вызвано глобальным дефицитом электронных компонентов.
С января 2022 года АВТОВАЗ повысил цены на все новые автомобили марки Lada.
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