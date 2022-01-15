Протаранив винный магазин, водитель потягивал бурбон и курил сигару перед задержанием

Мужчина на Cadillac врезался в двери магазина, но не потерял самообладания. Ему не впервой сталкиваться с полицией.

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Магазин по продаже алкогодя в Стоунхэме (штат Массачусетс, США) вновь заработал после того, как водитель черного Кадиллака въехал в его стеклянную дверь. Управлял автомобилем 54-летний Джон Басигалупо, предположительно, связанный с мафией. В 1996 году он был осужден за убийство и отсидел 13 лет. После аварии, которая произошла непреднамеренно (не справился с управлением), он был в полном порядке и достаточно здоров, чтобы выйти из машины, зайти в магазин, съесть чипсов, выпить немного очень дорогого бурбона и выкурить сигару до прибытия полиции. Скрываться он и не думал.

Полицейские Стоунхема сообщили, что изначально их вызвали в магазин, предположительно, на кражу со взломом. Как только они прибыли на место происшествия, увидели, что машина врезалась в магазин, и обнаружили внутри Басигалупо, который спокойно курил сигару возле кассовых аппаратов.

Басигалупо предупредил их, что у него есть пистолет (у какого же мафиози нет пистолета?), но полицейские не стали стрелять, а обезоружили его с помощью электрошокера. По старой привычке он пытался сопротивляться и даже ударил полицейского по лицу, прежде чем на него надели наручники.

В результате теперь ему предъявлены обвинения во взломе с проникновением, нападении и нанесении побоев полицейскому, а также краже около 1200 долларов (стоимость продуктов). Басигалупо, ранее отсидевший за убийство, теперь выпущен под залог в 100 000 долларов.

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К счастью для владельцев магазинчика Rapid Liquors, ремонт оказался несложным, и торговая точка снова работает. Владельцы тоже с юмором отнеслись к этому происшествию: «Ночной „автомобильный визит“ прошел не по плану, поэтому мы задержим открытие в субботу, 8 января, и просим вас проявить терпение, пока мы ремонтируем магазин», — говорилось в опубликованном в Facebook сообщении Rapid Liquors. Однако позже пост пропал со страницы.