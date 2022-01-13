Собаки показали, как нужно переходить дорогу (видео)

Животные в состоянии определить, где находится «зебра», а также понять, в какой момент идти по ней безопасно.

Материалы по теме Удивительное рядом: волки предотвращают столкновения с оленями

Такое регулярно происходит в городах с напряженным трафиком, но далеко не всегда эти эпизоды попадают на камеру, а те, что попадают, неизменно вызывают целую бурю эмоций: удивление, умиление, восхищение... В крупных городах животные потрясающим образом адаптируются к, казалось бы, совсем несвойственным им условиям жизни. Одним из ярких проявлений такой адаптации служит то, как собаки переходят оживленные улицы.

В свежем видеоролике на эту тему мы видим, как стайка из пяти собак терпеливо ожидает перед пешеходным переходом разрешающего сигнала светофора, и только после того, как он загорается, устремляется на противоположную сторону. Животные вполне в состоянии определить, где находится «зебра», а также понять, в какой момент идти по ней безопасно. Какой прекрасный урок для некоторых пешеходов!

Кстати, стоит напомнить, что часто встречающиеся на улицах собаки с биркой в ухе не представляют опасности для окружающих. Бирка свидетельствует о том, что животное прошло специальные процедуры и не может давать потомство, не агрессивно, обработано от паразитов, привито от бешенства и имеет микрочип с индивидуальным номером.

А вот лисы «подсели» на тормозную жидкость и грызут машины.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога