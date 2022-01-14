Renault Austral — новая информация и фото — журнал За рулем

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Renault Austral — новая информация и фото

Кроссовер получит фары с технологией Micro-Optic и задние фонари, слитые воедино с логотипом.

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Renault Austral должен заменить в модельном ряду другой кроссовер — Kadjar, и не исключено, что новинка будет продаваться и в России.

На новых фотографиях кроссовер стоит в профиль, и мы видим его силуэт с большим капотом и очень покатым стеклом двери багажника.

Как заявили в компании, фары кроссовера оснащены технологией Micro-Optic (видимо, в топовых комплектациях), которая впервые появилась на Megane E-Tech Electric, а большие С-образные задние фонари сливаются с логотипом.

Renault Austral — новая информация и фото

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«Renault Austral сочетает в себе сильные стилистические элементы, которые придают ему динамичный и элегантный вид», — говорит директор по дизайну Renault Жиль Видаль. Особое внимание разработчики уделили зазорам, уменьшив их настолько, что детали кузова подогнаны друг к другу заподлицо.

Renault Austral — новая информация и фото

Renault Austral — новая информация и фото

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Уже известно, что Renault Austral не будет оснащаться дизельными двигателями. Под капот будут устанавливаться мягкие гибриды. Например, 12-вольтовый мягкий гибрид на базе 1,3-литрового бензинового мотора и 48-вольтовый мягкий гибрид на базе двигателя 1.2 TCe.

Фото: Renault

Renault Austral — новая информация и фото

Кроссовер получит фары с технологией Micro-Optic и задние фонари, слитые воедино с логотипом.

Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307006Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307005Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307004Renault Austral — новая информация и фото
Renault Austral — новая информация и фото

Кроссовер получит фары с технологией Micro-Optic и задние фонари, слитые воедино с логотипом.

Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307004Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307005Renault Austral — новая информация и фото — фото 1307006Renault Austral — новая информация и фото
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