Также были названы автомобили в разных классах, расходы на содержание которых ниже, чем у конкурентов.

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При определении самых недорогих в содержании автомобилей в рамках премии «Стоимость владения автомобилем — 2021» (ТСО — Total Cost of Ownership) учитывались расходы на страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо, деленные на средний пробег. В результате «Автостат» определил стоимость одного километра пробега каждой из 150 моделей, представленных на нашем рынке.

Кроме того, был проведен опрос экспертов, которые рассказали, как можно снизить затраты на автомобили.

«Основные моменты, где можно сэкономить — не обслуживаться у официального дилера, не покупать „оригинальные“ запчасти. Да, есть такие банальные вещи, как не использовать агрессивную и опасную манеру езды. Как известно, если один водитель едет между рядами со скоростью 120 км/ч, а второй спокойно 60 км/ч, то приедут они к точке с разницей в одну минуту. Только топлива потратит больше тот, кто ехал в агрессивной манере на скорости 120 км/ч. Также на расход топлива влияет качественный топливный фильтр и воздушный фильтр, вовремя замененные свечи, поскольку неправильно работающая система зажигания приводит к повышенному расходу топлива», — высказался директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

Заместитель генерального директора АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев посоветовал внимательнее относиться к работам, которые носят рекомендательный характер. От них в большинстве случаев можно отказаться без риска потерять гарантию. Также можно перейти на всесезонные шины, если автомобиль используется в городе, где нет проблем с расчисткой дорог.

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Директор по сервису ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков привел интересную статистику: при своевременном обслуживании автомобиля и постоянном контроле расхода топлива в год можно экономить около 60 тысяч рублей.

Также можно ограничить свои расходы изначально, купив автомобиль, расходы на который ниже, чем у конкурентов. В нижнем и среднем ценовом сегменте это:

В премиальном сегменте, если вас интересует экономия при содержании, лучше выбрать один из этих автомобилей:

Свежий рейтинг надежности автомобилей от Consumer Reports вы найдете здесь.

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Фото: Depositphotos

Таблицы с результатами исследования: Автостат