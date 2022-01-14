Для зимы самое то: как переделать Ниву в реальный вездеход — журнал За рулем

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Для зимы самое то: как переделать Ниву в реальный вездеход

Если машина создана в честь конкретной девушки, нам очень хотелось бы на нее взглянуть.

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Эта машина может показаться вам очень схожей с мелкосерийными вездеходами на базе Нивы, которые выпускают некоторые компании. Но отличительная особенность этой красотки в том, что она создана в единственном экземпляре, в условиях обычного гаража, с минимальными затратами — а значит, и с наименьшим вмешательством в серийную конструкцию. Youtube-канал «Автомобильная Россия» запечатлел машину на выставке «Вездеходер».

Машина получила имя «Ксюша», и если она создана в честь конкретной девушки, нам очень хотелось бы на нее взглянуть. Потому что получившийся автомобиль выглядит весьма внушительно.

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А ведь принципиальное отличие от обычной Нивы, помимо шин низкого давления, здесь всего одно — это колесные редукторы в облегченных алюминиевых корпусах, созданные гаражными кулибиными. И никаких рам, подрамников и прочего!

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В задней части шасси мы видим довольно стандартную для офф-роуда схему усиления штатного нивовского моста, непосредственно к которому и крепятся самодельные редукторы. В передней подвеске —- сочетание серийных рычагов, пружин, ШРУСов и шаровых опор с оригинальными штангами, тягами и теми же редукторами. Получившийся за счет применения вездеходных шин и колесных редукторов дорожный просвет не называется, но рискнем предположить, что он достигает полуметра. Для нынешней зимы — самое то!

Видео: YouTube / «Автомобильная Россия»

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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