Для зимы самое то: как переделать Ниву в реальный вездеход

Если машина создана в честь конкретной девушки, нам очень хотелось бы на нее взглянуть.

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Эта машина может показаться вам очень схожей с мелкосерийными вездеходами на базе Нивы, которые выпускают некоторые компании. Но отличительная особенность этой красотки в том, что она создана в единственном экземпляре, в условиях обычного гаража, с минимальными затратами — а значит, и с наименьшим вмешательством в серийную конструкцию. Youtube-канал «Автомобильная Россия» запечатлел машину на выставке «Вездеходер».

Машина получила имя «Ксюша», и если она создана в честь конкретной девушки, нам очень хотелось бы на нее взглянуть. Потому что получившийся автомобиль выглядит весьма внушительно.

А ведь принципиальное отличие от обычной Нивы, помимо шин низкого давления, здесь всего одно — это колесные редукторы в облегченных алюминиевых корпусах, созданные гаражными кулибиными. И никаких рам, подрамников и прочего!

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В задней части шасси мы видим довольно стандартную для офф-роуда схему усиления штатного нивовского моста, непосредственно к которому и крепятся самодельные редукторы. В передней подвеске —- сочетание серийных рычагов, пружин, ШРУСов и шаровых опор с оригинальными штангами, тягами и теми же редукторами. Получившийся за счет применения вездеходных шин и колесных редукторов дорожный просвет не называется, но рискнем предположить, что он достигает полуметра. Для нынешней зимы — самое то!

Пока россияне создают бюджетные вездеходы, в Германии строят самую дорогую Ниву в истории.

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Видео: YouTube / «Автомобильная Россия»